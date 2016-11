Eine Ära geht dem Ende zu

Am Samstag geht an der Farbgasse eine Ära zu Ende. Zur Mittagszeit läuft der Ausverkauf von ­Häny Uhren Bijouterie aus. Gemeinsam mit seiner Frau Claudia führte Roland Häny das 1914 eröffnete Geschäft seit 22 Jahren in der dritten Generation.

Sie hätten schon länger über diesen Schritt nachgedacht, erklärt Häny. Nach dem Tod seines Vaters im Februar dieses Jahres wurde die Frage nach der Zukunft des Geschäfts schliesslich aktuell. Häny und seine Schwester erbten die Liegenschaft an der Farbgasse, in der auch das Uhren- und Schmuckgeschäft einquartiert ist.

Verkauf für 1,36 Millionen

Das Haus sei sanierungsbedürftig, und weder er noch seine Schwester wollten oder könnten die Liegenschaft übernehmen, sagt Häny. Deshalb stehe das Objekt derzeit für rund 1,36 Millionen Franken zum Verkauf.

Zwar hätten mehrfach Personen Interesse bekundet, ein Käufer sei jedoch noch nicht gefunden worden. «Wir haben aber positive Rückmeldungen erhalten und sind optimistisch, dass der Verkauf klappt», so der 47-Jährige.

Das Gebäude beinhaltet drei Wohnungen. Roland und Claudia Häny bewohnen derzeit mit ihrer zwölfjährigen Tochter das zweite Obergeschoss des Hauses. Ausserdem könnte der Dachstock zu einer weiteren Wohnung ausgebaut werden.

Nebst dem Uhren- und Schmuckgeschäft ist der Laden von Copy Quick im Erdgeschoss eingemietet. Über diesen wurde allerdings Anfang November Konkurs eröffnet. Wie es dort nach dem Tod des Geschäftsinhabers weitergehe, sei derzeit noch unklar, so der Vermieter. Es bestehe jedoch die Chance, dass das Geschäft weitergeführt werde, sagt Roland Häny.

Eine schwierige Branche

In den letzten 25 Jahren hätten sich die Ansprüche der Kunden verändert, weiss der gelernte Uhrmacher. Die heutige Schmuckgeneration tätige keine langfristigen Käufe mehr, sondern interessiere sich eher für austauschbare Teile.

Zudem würden heute auch Geschäfte wie Papeterien oder Optiker Uhren und Schmuck verkaufen. «Früher liess man seine Uhr dort reparieren, wo man sie kaufte. Deshalb ging man zum Bijoutier. Mittlerweile hat sich das verändert», erklärt Häny.

In einer schwierigen Branche wie dieser brauche es Verkaufstalent dafür, seine Ware unter die Leute zu bringen. «Ich bin allerdings eher der Techniker», sagt Roland Häny. Im Verkauf sei ihm deshalb seine Frau Claudia eine grosse Stütze gewesen.

«Wir sind ein gutes Team, und nur deshalb konnten wir es so lange durch­ziehen», so der Langenthaler. Nichtsdestotrotz fehlen die Reserven. «Wir können seit längerem einfach die Rechnungen bezahlen und nichts auf die Seite legen», sagt Häny.

Ende und Anfang zugleich

Das Ende von Häny Uhren Bijouterie soll jedoch zugleich ein Anfang sein. Der Uhrmacher beobachtet eine wachsende Nachfrage im Service. «Während des Ausverkaufs fragten mich viele Kunden besorgt, wo sie nun ihre Uhren reparieren lassen, und nicht, wo sie ihren Schmuck kaufen können», stellt Häny fest.

Deshalb möchte er seinen Betrieb im Bereich Service und Reparatur weiterführen. Sicher bis zum Verkauf der Liegenschaft will er diesen im bisherigen Ladenlokal betreiben. «Wie erfolgreich wir damit sind, wird sich zeigen», sagt er.

Er habe auch die Idee, mit einem anderen Uhrmacher ein Serviceatelier zu eröffnen, wo sie für andere Geschäfte grössere Reparaturarbeiten ausführen könnten. «Das ist aber noch nicht spruchreif», so Häny. (Langenthaler Tagblatt)