Ein Zustupf für die Langenthaler Stadtkasse

Der Lohn auf dem Prüfstand

Mit dem revidierten Personalreglement und der neu umfassenden Regelung der Pflichten und Rechte von Behördenmitgliedern in einem separaten Papier wird auch der Stapi-Lohn zur Diskussion gestellt. Anders als in Burgdorf, wo das Parlament vor den nächsten Wahlen über den Lohn seines Stapi befinden will, war das Gehalt des Stadtoberhaupts in Langenthal kein Thema in den letzten Jahren. Reto Müller (SP) räumt denn auch offen ein, dass er persönlich den heutigen Lohn als angemessen erachte «für 7-mal 24 Stunden Verfügbarkeit, Öffentlichkeit und Verantwortung», wie sie das Amt nun einmal bedingen würden.



In Langenthal beläuft sich das Bruttogehalt des Stadtpräsidenten heute auf jährlich 211 000 Franken (in Burgdorf auf 234'000). Das Verhältnis zwischen dem Lohn des Stadtpräsidenten und der niedrigsten Gehaltseinstufung gemäss Personalreglement belaufe sich theoretisch auf 1:4,5, in der Realität auf 1:3,7, erklärt Müller. khl