Ein Vater, der Grenzen überschritt

Handelte der Vater in sexueller Absicht und setzte er dabei die Tochter unter Druck? Mit diesen happigen Fragen musste sich gestern das Obergericht in Bern auseinandersetzen. Erstinstanzlich war ein 62-jähriger Mann aus der Region Langenthal wegen sexueller Handlungen mit Kindern und des Versuchs dazu verurteilt worden. Hingegen hatte ihn das Regionalgericht Emmental-Oberaargau bezüglich der vorgeworfenen sexuellen Nötigung freigesprochen. Eine solche Nötigung ist gemäss Gesetz gegeben, wenn der Täter das Opfer unter psychischen Druck setzt, droht oder ­Gewalt anwendet und damit den Widerstand des Opfers bricht.

Vibrator für 13-Jährige

Den Freispruch für die sexuelle Nötigung akzeptierte die Generalstaatsanwaltschaft nicht. Sie legte Berufung ein. Und das, was die Generalstaatsanwältin Gabriela Mutti gestern vor dem Obergericht schilderte, entsprach in keiner Weise dem Bild eines verantwortungsvollen Vaters.

Es habe zwar recht harmlos mit Rückenmassagen angefangen, so Mutti, doch dann hätte der Vater Grenzen nicht mehr eingehalten und damit die sexuelle Integrität und Entwicklung der Tochter massiv gefährdet. Die gegenseitigen Massagen, wie der Beschuldigte sie nannte, gingen immer mehr in Richtung Hüfte und Po des damals elfjährigen Mädchens.

Das gab der gebürtige Grieche in den Einvernahmen schliesslich zu. Auch sei er einmal von der Tochter gefragt worden, ob sie seinen Penis berühren dürfe. Die restlichen Anschuldigungen seien aber frei erfunden, auch weil man seine Tochter dazu angestiftet habe. Diese hatte ausgesagt, dass sie sich manchmal nackt auf den Vater habe legen müssen und sie sein erigiertes Glied im Genitalbereich gespürt habe.

Gezwungenermassen zugegeben hat der Mann auch den Kauf eines Vibrators, den er seiner Tochter zum 13. Geburtstag gekauft hatte. Sie habe darum gebettelt, gab er als Begründung an. Da es einzig bei der Übergabe des Geschenks blieb, taxierte das Regionalgericht dies als einen Versuch zur sexuellen Handlung.

Aus Rücksicht auf das junge Alter der Kinder hielt man die Einvernahmen auf Video fest. Das Mädchen schilderte weiterführende Übergriffe, entlastete den Vater aber auch so weit wie möglich. In sie eingedrungen sei er nie. Sie habe nicht «tschegget», was er da tue, auch weil er wiederholt gesagt habe, dies sei in allen Familien so. Bei der Befragung sagte die Tochter aus, sie habe Angst gehabt, der Vater könnte aggressiv werden, und er habe sie manchmal auch ungerecht behandelt.

Strafmass erhöht

Diese Aussagen reichten dem Obergericht nicht. Auch zweitinstanzlich wurde der Mann bezüglich der sexuellen Nötigung freigesprochen. Für eine Nötigung müsse eine zielgerichtete Gewaltüberwindung ersichtlich sein, erläuterte der Prozessleitende, Samuel Schmid. Doch das Mädchen habe gesagt, es habe nicht wirklich gewusst, was der Vater da tue. Abwehr und Gewaltanwendung seien so nicht ausmachbar.

Sanktionen und Gewalt müssen laut Schmid mit der Tatsituation zusammenhängen, und das sei in diesem Fall nicht beweisbar. Dennoch: Das Obergericht nahm dem Mann seine angebliche Rolle als Opfer von Intrigen nicht ab. Wie die Vorinstanz sahen es die drei Richter als erwiesen an, dass der Familienvater sexuelle Handlungen mit seinen drei Kindern hatte, und dies regelmässig.

Dazu kam das irritierende Geschenk, der Vibrator. Dies wurde als Versuch zur sexuellen Handlung taxiert. Das Strafmass rückte das Obergericht nach oben. Statt der 22 Monate bedingt fällt nun eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten an. 10 Monate davon wurden als unbe­dingt ausgesprochen. Diese 10 Monate entsprechen den 294 Tagen Untersuchungs- und Sicherheitshaft. (Langenthaler Tagblatt)