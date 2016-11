Ein Sieg, der nichts bringt

Sein ganzes Leben drehe sich um den SC Langenthal, sagte der junge Mann vor Gericht. Seine ungestüme Leidenschaft trug ihm auch in zweiter Instanz eine bedingte Geldstrafe ein. Er hatte zugegeben, im Langenthaler Bahnhof Ende November und Mitte Dezember 2013 mit Kollegen Fans der SCL Tigers und des EHC Olten überfallen zu haben, um ­ihnen mit Gewalt die Vereinsfahnen und -schals abzunehmen. Das Obergericht qualifizierte ­seine Taten als Raub und verdonnerte ihn deswegen und wegen weiterer Delikte zu einer bedingten Geldstrafe von 18 000 Franken (wir berichteten).

Verfahren eingestellt

Die Regionalrichterin hatte den Fall zuvor ganz anders beurteilt. Sie hatte ihn im Verfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und geringfügigem Diebstahl freigesprochen. Der Beschuldigte hatte nämlich zwar eingeräumt, sturzbetrunken in eine Hornusserhütte im Oberaargau eingebrochen zu sein und darin einen grossen Schaden ­angerichtet zu haben. Weil die Klage aber nicht von einem Vorstandsmitglied, sondern «nur» vom Ehrenpräsidenten eingereicht worden war, konnte das Gericht in erster Instanz nicht darauf eintreten.

Bereicherungsabsicht?

Das Obergericht kippte diesen Entscheid, daher legte der Fan Beschwerde ein und gelangte ans Bundesgericht. Dieses Urteil liegt nun vor.

Die Vorinstanz habe festgestellt, dass der Strafantragsteller als Hüttenwart und «Mädchen für alles» die Belange des Vereinslokals besorgt und die Interessen des Vereins gewahrt hatte. Ein dem Strafantrag entgegenstehender Wille ist laut den Bundesrichtern nicht ersichtlich. Zum Strafantrag berechtigt ist ­jedoch nur, wer durch eine Straftat verletzt ist, wer Träger des ­unmittelbar betroffenen Rechtsguts ist. «Das Faktotum (‹Mädchen für alles›) ist, so wichtig seine Funktion in Vereinen ist, nicht zum Strafantrag berechtigt», halten die Bundesrichter fest.

Daher fehle ein gültiger Strafantrag rund um den Einbruchdiebstahl im Sommer 2013 in die Hornusserhütte. Das heisst, es fehlt entsprechend auch an einer Prozessvoraussetzung. Daher wird das Strafverfahren in diesem Punkt eingestellt.

Erniedrigung, nicht Geldwert

Dass es sich beim Fahnen- und Schalklau um ein typisches Fanritual ohne Bereicherungsabsicht handelt, hatten die Oberrichter bezweifelt. Die Regionalrichterin hingegen war davon ausgegangen, dass es dem Fan nicht um die geldwerte Beute, sondern um die Provokation im Sinne der Erniedrigung und Einschüchterung der gegnerischen Fans ging. Die Bundesrichter stellen in ihrem Urteil fest, dass die Vorinstanz die Bereicherungsabsicht bejahen durfte. Der Schuldspruch sei im Ergebnis nicht zu beanstanden.

Die Beschwerde des Fans wird daher teils gutgeheissen. Auf sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege geht das Bundesgericht nicht ein. Er hat die Kosten von 1500 Franken zu tragen; der Kanton Bern wird verpflichtet, das Anwaltshonorar in dieser ­Höhe auszurichten. (Berner Zeitung)