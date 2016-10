Ein Netz soll die Weiler verbinden

Ein Teil der Gemeinde Seeberg ist bereits mit Glasfasertechnologie ausgerüstet. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Orte Hermiswil und Grasswil sind entsprechend schnell im Internet unterwegs, auch das Projekt in Riedtwil kommt zustande. Darum besorgt sind einerseits die Swisscom und andererseits die örtliche Fernsehgenossenschaft (wir berichteten).

In Juchten und Oschwand waren die Aussichten bisher schlecht: Die Breitband-Internetversorgung in weiter entfernte und schwach bevölkerte Weiler zu ziehen, lohnt sich für die Grundversorgerin und andere Provider nicht.

Das gilt insbesondere auch für Seebergs grossflächige 575-Seelen-Nachbargemeinde Ochlenberg. «Abgelegen heisst aber nicht hinter dem Mond», stellt Gemeindepräsident Urs Gygax klar. Es sei nämlich durchaus eine Nachfrage nach schnellem Internet vorhanden. Weil das gemäss den Rückmeldungen bei der Gemeinde auch in Seeberg der Fall ist, wie Gygax’ Amtskollege Roland Grütter feststellt, klären die Gemeinden das Interesse an einer gemeinsamen Lösung ab.

7 grosse, viele kleine Netze

Diese könnte darin bestehen, die betroffenen Gebiete mit WLAN (Wireless Local Area Network, deutsch: ein drahtloses lokales Netzwerk) über ein Funknetzwerk einzurichten. Eine von mittlerweile mehreren Anbietern solcher Lösungen ist die Steffisburger Ict Plus GmbH.

Sie hat in diversen anderen ländlichen Gemeinden ein WLAN-Funknetz aufgebaut, unter anderem in Oberthal, Heimisbach und Herolfingen. Nebst vielen kleineren Einzellösungen sind so sieben grössere Netze im Kanton Bern in den letzten Jahren entstanden.

Im Oberaargau besteht in Madiswil ein Firmenfunknetz und in Rohrbachgraben seit einem dreiviertel Jahr eines rund um einen Haushalt, sagt Andreas Mathys seitens der Ict Plus GmbH. Dieser Pilotanschluss soll nun vergrössert werden. Acht oder neun Bezüger hätten ihr Interesse bekundet, sagt Mathys.

Zahl der Ecken, nicht Bezüger

Fünf bis sechs Bezüger reichten bereits aus, damit er ein Funknetz kostendeckend betreiben könne. Nicht nur die Nachfrage entscheidet darüber, ob es sich lohnt, ein Netz aufzubauen. Die Zahl der Liegenschaften ist weniger wichtig als die Anzahl der «Ecken», um die das Signal gelenkt werden muss.

Die Sichtverbindung zum Nachbar, sagt Mathys, sei Grundvoraussetzung – was nicht heisst, dass es nicht noch andere nebst dieser einfachsten Variante gebe. Es wäre nicht das erste Mal, dass er an einer Lösung knobelt für eine Liegenschaft, die von Wald umgeben ist.

Weil niemand die Gegebenheiten besser kennt als die Interessierten selbst, ist Mathys das gewählte Vorgehen über einen Informationsabend am liebsten. Für ihn steht fest: Ein Projekt in Seeberg und Ochlenberg liesse sich bestens mit dem bereits lancierten in Wynigen kombinieren.

Hier liess die Gemeinde das Interesse im Rahmen einer Umfrage erheben. «Unser System kennt keine Gemeindegrenzen.» Die Kosten sind für alle dieselben: Eine Set-up-Gebühr, ein neuer Router (dazu die Hausinstallation, die viele selber vornehmen), ein Abo.

Mehr Nachfrage, Skepsis bleibt

Die Resonanz auf die Funknetze sind positiv. «Die Nachfrage steigt, wir expandieren.» Jedoch sieht sich Mathys auch mit Skepsis wegen der Strahlung der Antennen konfrontiert. Diese könne er zerstreuen, denn die Leistung der Wireless-Antennen sei 1000-mal kleiner als die einer Handyantenne. Für die Installation benötigt die Ict Plus GmbH denn auch keine Bewilligung des Bundes. (Langenthaler Tagblatt)