Ein MR-Tomograf fliegt über die Dächer

«Die Nachfrage nach diagnostischer Radiologie ist in den letzten Jahren massiv gestiegen, da die Bevölkerung wächst und immer älter wird», erklärt Lukas Wick. Er muss es wissen, schliesslich ist er Inhaber und Geschäftsführer des Röntgeninstituts Rothrist. Und genau dieses expandiert nun nach Langenthal, am 3. Januar 2017 nimmt Wicks Team die Arbeit im neuen Institut auf. Durch die steigende Nachfrage sei das bald 10-jährige Institut in Rothrist an seine Grenzen gestossen, bestätigt Nicole Seiler, leitende Fachfrau für Radiologie und Mitglied der Geschäftsleitung.

Idealer Standort

Der Plan, ein zweites Institut in Langenthal zu eröffnen, bestand laut Inhaber Lukas Wick schon länger. «Wir haben viele Patienten aus dieser Region, daher erachteten wir diesen Standort als ideal», hält der Facharzt für Radiologie fest. Weiter gebe es neben dem SRO noch kein derartiges Angebot in Langenthal. Daneben war Wick wichtig, dass der neue Standort gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar ist. Ausserdem habe er auch privat eine Verbindung zur Stadt: Seine Kinder besuchen hier die Rudolf-Steiner-Schule.

Nach einer Verzögerung konnte der rund sieben Tonnen schwere Magnetresonanztomograf in die Praxis gehoben werden. Bild: Thomas Peter

Im vergangenen Dezember sei er durch einen Kollegen zufällig auf die Räumlichkeiten an der Murgenthalstrasse gestossen. Der Entscheid, diese Räume zu mieten, sei rasch gefallen, und die komplexen Planungsarbeiten wurden in Angriff genommen. Noch gleicht die Praxis einer Grossbaustelle, es ist schwer vorstellbar, dass der Betrieb bereits im Januar aufgenommen wird. Doch der Bauleiter und Architekt Nicolas Manzi ist guter Dinge.

Mit dem Einbau von Magnetresonanztomografen und der Planung von Röntgeninstituten hat er Erfahrung. Gestern Morgen kam es in Langenthal zum Höhepunkt der gut sechsmonatigen Bauzeit: Der Magnetresonanz- und der Computertomograf wurden geliefert und mit einem Kran in die Praxisräume gehoben. Die sensiblen Geräte haben einen Wert von mehreren Millionen Franken.

Falsche Gewichtsangabe

Ganz reibungslos liefen die schwierigen Arbeiten nicht ab. Fälschlicherweise hatten die Bauleute mit vier Tonnen Gewicht für den MR-Tomografen gerechnet. Dieser bringt über sieben Tonnen auf die Waage. Daher war der Kran zu wenig beladen, und aus Oftringen mussten weitere Gegengewichte angeliefert werden. Gegen Mittag konnte das Herzstück des Instituts dann in die Luft gehoben werden.

Das Institut in Rothrist und sein Pendant in Langenthal verwenden modernste MR-Tomografen mit dem zurzeit grössten Innendurchmesser, den es auf dem Markt gibt. Häufig beträgt dieser laut Wick 60 Zentimeter, im Institut sind aber solche mit 70 Zentimetern in Betrieb. «Insbesondere für Menschen mit Platzangst ist das angenehmer», sagt der Inhaber. Die Patienten werden durch die behandelnden Ärzte an das Institut weiterverwiesen. (Langenthaler Tagblatt)