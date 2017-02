Ehre für einen, der nie Ehrenbürger war

Erneut hat der Langenthaler Stadtchronist Simon Kuert die Ereignisse der letzten beiden Jahre zusammengetragen. «Brennpunkte des Stadtgeschehens» nennt er diese Zusammenstellung, die vor allem noch auf der Website der Stadt in der Rubrik Geschichte veröffentlicht wird und nur noch in wenigen ­Exemplaren gedruckt erscheint.

Dabei hebt er in der Einleitung ein Ereignis besonders hervor, das im Jahr 2016 eigentlich nicht stattfand, sondern vollständig vergessen wurde: der 50. Todestag des Sekundarlehrers und Lokalhistorikers Jakob Reinhard Meyer am 1. April 2016. Simon Kuert erinnert mit gutem Grund an ­dieses Versäumnis, denn auf J.R. Meyer geht auch seine Arbeit als Stadthistoriker zurück: Dieser hatte die Stiftung für wissenschaftliche und heimatkundliche Forschung zum Dorf Langenthal angeregt, die schliesslich 1961 – zur 1100-Jahr-Feier – gegründet wurde.

Die Stiftung gab dan auch die Langenthaler Heimatblätter in einem regelmässigen Vierjahresturnus heraus, für die bereits zwischen 1935 und 1937 ein erster Anlauf genommen worden war. J.R. Meyer war auch der Begründer der heimatkundlichen Ortsstube, aus der das Museum Langenthal entstand.

Anderswo aufgewachsen

Jakob Reinhard Meyer war kein Langenthaler. Aufgewachsen war er im aargauischen Ruedertal, wo er 1883 geboren worden war und dessen Dialekt er auch in Langenthal beibehielt und als Mundartautor pflegte. Auf Anregung des Pfarrers von Rued besuchte er das Obergymnasium in Basel. Wie wohl vom Pfarrer beabsichtigt, begann er dort ein Theologiestudium, wechselte aber rasch zur Altphilologie.

Nach ersten Lehrerjahren in Therwil wurde er 1910 an die Sekundarschule Langenthal berufen, an der er 43 Jahre bis zur Pensionierung Latein, Deutsch und Geschichte unterrichtete. Langenthal wurde ihm zur zweiten Heimat und er zum ersten Darsteller seiner Geschichte, aber auch zum Lehrer nachfolgender Forschergenerationen.

Nach dem Tod veröffentlicht

Seine wichtigsten Arbeiten veröffentlichte die Forschungsstiftung 2 Jahre nach seinem Tod in einer Gedenkschrift der Heimatblätter, die 1968 erschien. Die Heimatblätter sah J. R. Meyer auch als Gefäss für eine chronikalische Darstellung, die der Gemeindechronist «auf bescheidene Weise» zusammenzufassen hatte.

Seit die regelmässigen Heimatblätter nur noch sporadisch mit thematischen Schwerpunkten herausgegeben werden, wird die Chronik separat im Zweijahresturnus publiziert. Ab dem Jahrgang 2002/2003 kann sie auf der Website der Stadt heruntergeladen werden.

J. R. Meyer sei jedoch mehr gewesen als der akribische Gemeindechronist von Langenthal, hebt Kuert hervor und erinnert an die Gedichte, die er auch in Schriftsprache zu schmieden verstand. Dieses Werk, betont Kuert, sei noch nicht aufgearbeitet, manches Manuskript liege noch im Archivschrank. Dies entspricht wohl auch J. R. Meyers Art, wie Simon Kuert hervorhebt: «Aus Bescheidenheit lehnte er es ab, Ehrenbürger der Gemeinde zu werden.» (Langenthaler Tagblatt)