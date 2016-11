Die Volksschule darf wachsen

Happige acht Traktanden standen an der Lotzwiler Gemeindeversammlung auf dem Programm. Die Abstimmung über einen Verpflichtungskredit in Höhe von 2,2 Millionen Franken für einen Anbau am Schulhaus Kirchenfeld sowie die Orientierungen des Gemeinderats über die Verkehrsstrategie zogen wohl einen Grossteil der 108 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (von insgesamt 1670) an.

Der Gemeinderat hatte vermutlich nicht mit einem derartigen Menschenauflauf gerechnet, denn in der Turnhalle Dorf mussten weitere Stühle bereitgestellt werden. Und ein Vorfall der delikateren Art ereignete sich kurz nach Beginn der Versammlung.

Nachdem Gemeindepräsident Markus Ott bereits während seiner Begrüssung mit Zwischenrufen darauf aufmerksam gemacht worden war, er möge doch lauter sprechen, ergriff ein Lotzwiler das Wort und monierte, es brauche unbedingt ein Mikrofon und das Ganze sei doch recht verfehlt. Ein weiterer Bürger unterstützte diesen Einwand mit einem offiziellen Antrag. Und so wurde innerhalb von zehn Minuten eine Verstärkeranlage installiert. Danach konnte es weitergehen.

Sparsam haushalten

Nachdem das Reglement Gemeindebetriebe trotz der steigenden Stromgebühren von 0,8 auf 1,2 Rappen pro Kilowattstunde und auch die höheren Tarife im Abfallreglement von der Gemeindeversammlung genehmigt worden waren, stellte Finanzverwalter Rudolf Grütter das Budget 2017 vor. Er mahnte, dass die Gemeinde trotz der soliden und schuldenfreien Grundlage sparsam mit ihren Reserven umgehen sollte.

Für das Jahr 2017 ergibt sich im Gesamthaushalt voraussichtlich ein Ertragsüberschuss von 29'000 Franken. Grütter betonte, dass der Voranschlag ohne die höheren Strom- und Abfallgebühren deutlich schlechter ausfallen würde. Das Budget wurde von den anwesenden Stimmberechtigten genehmigt.

Steigende Schülerzahlen

Schliesslich stellte Gemeinde­rätin Elsbeth Steiner mit der Schulraumerweiterung und dem dafür benötigten Verpflichtungskredit von 2,2 Millionen Franken ihr bedeutendes Geschäft vor. Durch den Bau von neuem Wohnraum zähle Lotzwil in einigen Jahren 3000 Einwohner, dadurch würden auch die Schülerzahlen massiv steigen.

2020/2021 wird die Volksschule Lotzwil, welche auch Rütschelen und Bleienbach umfasst, laut Elsbeth Steiner voraussichtlich drei Klassen mehr führen und etwa 430 Schülerinnen und Schüler zählen. «In Rütschelen und Bleienbach kann der Schulraum nicht weiter vergrössert werden», hielt die Gemeinderätin fest. Ausserdem soll der Mittagstisch, welcher gegenwärtig in Bleienbach angeboten wird, nach Lotzwil geholt werden.

Handfeste Argumente

Ausführlich und in souveräner Art und Weise legte Elsbeth Steiner der Gemeindeversammlung dar, weshalb ein Anbau am Schulhaus Kirchenfeld mit sechs neuen Klassenzimmern unumgänglich sei. So müssten bei einer Ablehnung des Kredits früher oder später einige Kinder eine auswärtige Schule besuchen. Zudem sei das Schulhaus in seinem aktuellen Zustand überhaupt nicht ­behindertengerecht. Mit einem Kabinenlift im geplanten Anbau würde dieser Mangel behoben.

Eine Bürgerin, die sich um den laufenden Schulbetrieb sorgte, konnte Steiner beruhigen. «Die nötigen Fundamentverstärkungen würden während der Sommerferien eingebaut», erklärte die Ressortleiterin Bildung/Kultur. Auch während der Schulzeit werde Baulärm zwar nicht zu verhindern sein, doch es dürfte alles problemlos aneinander vorbeigehen. Bereits 2018 soll der zum bestehenden Schulhaus passende Anbau fertiggestellt sein.

Elsbeth Steiner vermochte die Lotzwilerinnen und Lotzwiler zu überzeugen: Der Verpflichtungskredit in Höhe von 2,2 Millionen wurde ohne Gegenstimme genehmigt. (Langenthaler Tagblatt)