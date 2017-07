Die Ratsverkleinerung ist vom Tisch

Auch die Volkswahl aller Kommissionen wäre Bestandteil des neuen Organisationsreglements der Gemeinde Roggwil gewesen. Diesen Punkt hatten Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard (SP) und das Kernteam hinter dem Projekt bei dessen Präsentation Anfang Jahr auch als eigentliche Knacknuss der neuen Ordnung eingestuft.

Doch wie der Gemeinderat jetzt informiert, war es vielmehr die vorgesehene Verkleinerung der Exekutive von sieben auf fünf Mitglieder, welche die politisch interessierte Dorfbevölkerung in zwei Lager gespalten hat.

Zwar haben die Mitwirkung nur gerade die Ortsparteien und der Gewerbeverein genutzt. Die total vier Eingaben von SVP/FDP/BDP, SP, Akzänt und Gewerbe hätten aber aufgezeigt, dass die Ratsverkleinerung als Kernpunkt der Totalrevision nicht mehrheitsfähig sein werde, schreibt der Gemeinderat.

Treffen ohne Einigung

Dabei hat der Rat die Kritiker offenbar noch von seiner Idee zu überzeugen versucht. Statt den Mitwirkenden die Auswertungen ihrer Eingaben bloss per Post zuzustellen, habe man diese zu einem Treffen geladen, erklärt Marianne Burkhard.

Schon an dieser ersten Zusammenkunft im April habe sich aber gezeigt, dass die Gegner einer Ratsverkleinerung kaum von ihrer Haltung abweichen würden. Daran hat sich auch beim zweiten Treffen letzten Mittwoch nichts geändert: Nur SP und Akzänt würden das Vorhaben befürworten, so Burkhard.

Der Gemeinderat habe deshalb beschlossen, das Projekt anzupassen und bis auf weiteres in der Schublade zu versenken.

Die Gemeindewahlen 2018, deretwegen das Reglement noch im Dezember vor die Gemeindeversammlung hätte kommen sollen, werden demnach gleich ablaufen wie die letzten.

Zu spät das Gespräch gesucht

«Schade», sagt Burkhard. Verloren sei die geleistete Vorarbeit aber nicht. Sie hoffe denn auch, dass das Projekt später erneut in Angriff genommen werde.

Das erwartet auch Gewerbevereinspräsident Martin Stucki – zumal man ja in den meisten Streitpunkten einen Konsens gefunden hat, wie er betont. Auch sei unbestritten, dass die heutige Aufgabenverteilung der Gemeinderatsmitglieder nicht mehr ausgeglichen sei. Es brauche aber eine Umverteilung der Aufgaben auf weiterhin sieben Ratsmitglieder.

Sonst würden die Ressorts zu gross, und die Amtsausübung wäre fast nur noch Personen vorbehalten, die ihre berufliche Tätigkeit reduzieren können. Auch einen Verlust der Meinungsvielfalt führt Stucki ins Feld. Und verhehlt nicht, dass schliesslich auch das Vorgehen des Gemeinderats nicht gut angekommen sei.

«Man wusste nicht, was sie vorhaben, bis die pfannenfertige Lösung vorgelegen hat», moniert er. Das sei insofern schade, als am Mittwoch an sich eine gute Diskussion stattgefunden habe. «Nur hätte man diese Diskussion ein Jahr früher führen müssen.» (khl)