Die Kirche lockt aufs Zweirad

«Velowegkirchen sind offene und gastfreundliche Kirchen, die nebst anderen eben gerade auch Menschen, die mit dem Velo unterwegs sind, ein kleines vorübergehendes Zuhause anbieten möchten», erklärt Diakon Uwe Weinhold das neue, von ihm lancierte Angebot der Reformierten Kirche Langenthal. Neben der Geselligkeit hebt er die Ökologie des Velos hervor und sieht darin den Bezug zum göttlichen Schöpfungsauftrag, alles mit Sorge zu bewahren. Weinhold betont: «Es geht sicher nicht um irgend eine Art und Form von Missionierung. Die Angebote stehen Menschen aller Weltanschauungen, Religionen und Konfessionen offen.»

Gemäss Flyer erwartet die Velofahrenden «kleine Aufmerksamkeiten». In Langenthal sei dies eine tagsüber geöffnete Kirche mit der damit verbunden Möglichkeit, Raum für Stille und Gebete zu haben, eine Kerze anzuzünden oder sie einfach zu besichtigen. Aber auch praktische Aspekte nennt der Diakon: «Die Velofahrenden haben Zugang zur Toilette und können an einem regensicheren Ort eine Pause einlegen, picknicken und die Wasserflasche füllen.» Neben Infos zu den Velowegkirchen finden die Radler eine Liste mit den Velohändlern vor Ort.

Filmabende und Gespräche

Die Idee der Velowegkirchen stammt aus Deutschland, wo sie seit über 20 Jahren funktioniert. In der Schweiz liegen die Kirchen an der Herzroute in den Kantonen Freiburg, Bern und Luzern. Langenthal ist die erste Velowegkirche im Oberaargau.

Neben geführten Radtouren mit kurzen Andachten gibt es Filmabende oder Treffen mit Gesprächen. Die rund 40 Kilometer lange Eröffnungstour von Sonntag, 1. Juli (Verschiebedatum 8. Juli), führt von Langenthal via Herzogenbuchsee ins solothurnische Wasseramt, nach Wangen an der Aare und entlang der Aare zurück nach Langenthal. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Forum Geissberg. (Berner Zeitung)