Die Jungs werfen sich in Grün

In ungewohntem Schwarz-Grün werden die SCL-Spieler am Freitag, 2. Dezember im Schoren auflaufen. Die Trikots werden nach dem Spiel zugunsten von Greenhope – einer Organisation, die sich für krebskranke Kinder und deren Familien einsetzt – versteigert. Zudem werden an Krebs erkrankte Kinder und ihre Familien zum Benefizspiel eingeladen.

Nebst den Trikots trägt auch die 1. Mannschaft selbst zum guten Zweck bei. Im Vorfeld des Spiels gegen Visp muss jeder Spieler fünf Tickets verkaufen. Der Erlös aus dieser Verkaufsaktion kommt vollumfänglich dem Wohltätigkeitsprojekt zu. «Es ist allen Spielern selbst überlassen, ob sie ihre Tickets innerhalb der Familie, auf Facebook oder auf der Strasse verkaufen», erklärt Stürmer Marc Kämpf.

Alle Tickets verkauft

Abseits des Eises absolviert er ein Praktikum im Bereich Marketing und Kommunikation auf der Geschäftsstelle des SCL. In dieser Funktion organisiert er im Vorfeld einen Grossteil des Benefizspiels sowie den Ticketverkauf. Bereits all ihre fünf Tickets haben Claudio Cadonau, Jeff Campbell und auch Marc Kämpf verkauft. «Wer aber nicht alle Tickets wegbringt, muss selber dafür aufkommen», erklärt Kämpf.

Zu den grünen Trikots tragen die drei Hockeyspieler auch passende Mützen von Greenhope. «Diese werden auch zugunsten der Kinderkrebshilfe verkauft», erklärt Marc Kämpf. Ist denn ein Charity-Match für die SCL-Profis überhaupt etwas Besonderes? «Es ist schon etwas Spezielles, gerade mit diesen Trikots und vor allem, weil es für den guten Zweck ist», erklärt Verteidiger Claudio Ca­donau.

Der SC Langenthal ist nach dem HC Davos erst die zweite Mannschaft der Swiss Eishockey Federation, die ein Wohltätigkeitsspiel für Greenhope durchführt. (bey)