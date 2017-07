Der letzte Schultag

«Ich würde im Grossen und Ganzen alles wieder genau so machen», sagt Beat Jäggi. Der 64-Jährige ist 1980 nach einem Sport- und Sekundarlehrerstudium sowie Praktika und Aushilfen in Huttwil angestellt worden.

Seither unterrichtet er die Sekundarklassen als Klassenlehrer in Mathematik, Geografie und Sport. Der gebürtige Rohrbacher blickt mit Freude und Genug­tuung zurück.

Ähnlich ergeht es Elisabeth Wisler. Die Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerin ist der Schule Huttwil sogar mehr als 40 Jahre treu geblieben. Nun schliessen beide ihre Schulzeit ab.Sie habe eine Liste mit Faktoren für und gegen das Aufhören erstellt, beschreibt die 63-Jährige ihre Entscheidungsfindung.

«Diejenige fürs Aufhören war ­etwas länger», sagt sie, betont jedoch, dass dies nichts mit der Schule zu tun habe. «Eher mit den Grosskindern, die nun in einem Alter sind, in dem ich noch Grosi sein darf.»

Und mit ihrem alten Pferd, dem sie mehr Zeit widmen möchte. Sowie nicht zuletzt dem Lehrplan 21, der viele Veränderungen mit sich bringen werde, gerade im Bereich der Hauswirtschaft.

Schüler getrauen sich mehr

Umwälzungen hat es etliche gegeben in den Jahren, während deren Elisabeth Wisler und Beat Jäggi unterrichtet haben. Sie haben mehrere Erziehungsdirektoren kommen und gehen sehen und einige Lehrpläne umsetzen müssen. Trotzdem findet Beat Jäggi, dass sich die Schule an und für sich nicht wesentlich verändert habe.

«Natürlich, das System und die Lehrmethoden sind etwas anders, die Schüler sind offener und getrauen sich mehr.» Aber sein Umgang mit ihnen sei wie vor 40 Jahren. «Man muss fordern, um zu fördern, und dazu genügend Hilfestellungen anbieten.» Die gebürtige Oschwanderin findet ebenfalls, dass sich die Schüler gar nicht so sehr verändert hätten, wie oft zu hören sei.

«Wenn die Kinder die Empathie spüren, dann findet man den Zugang zu ihnen.» Die markantesten Veränderungen sieht Elisabeth Wisler bei den Geschlechtern. «Früher habe ich Mädchen unterrichtet. Dann folgten Kurzkurse für Buben, und heute ist die Hauswirtschaft für Knaben und Mädchen in der achten Klasse ein Pflichtfach.»

Zudem werde heute anders gekocht als früher, als Laktoseintoleranz, Vegetarismus und verschiedene Glaubensrichtungen noch kein Thema gewesen seien. «Man muss wach sein für Trends», nennt die zweifache Mutter ihr Rezept.

Seine Aufgabe als Lehrer sah Beat Jäggi während all der Jahre darin, den Schülern ein Grund­gerüst mitzugeben. «Die Jugendlichen erhalten eine so grosse Menge an Infos. Man muss ihnen helfen, zu entscheiden, was wichtig ist», sagt er.

Jäggi weiss, dass ihm die Schüler fehlen werden. Elisabeth Wisler freut sich, mehr Zeit für sich und ihre Familie zu haben. Somit gilt wohl für beide, was Beat Jäggi aus einem Lied der deutschen Band Unheilig nennt: «Es ist Zeit zu gehen. Wir danken Euch für all die Jahre. Auch wenn es wehtut, es ist Zeit für uns, zu gehen, wenn es am schönsten ist.» (Berner Zeitung)