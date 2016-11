Der Rat will kein zweites Fiasko

«Wir wollen nicht noch einmal eine Bruchlandung erleben», sagte Gemeinderat Markus Hächler (FDP) zum Geschäft Wohnen im Alter, das an der Gemeindeversammlung vom Mai dieses Jahres mit dem Auftrag zurückgewiesen worden war, eine neue Vorlage zu präsentieren (wir berichteten).

Es geht um elf altersgerechte Wohnungen, die hinter der Käserei gebaut werden sollen. Dies privat finanziert und realisiert, aber dank öffentlicher Mitfinanzierung mit Anspruch auf Vorrang für Einwohner von Oberbipp.

Hächler lobte die SVP, die nach der Rückweisung einen Fragekatalog geschickt habe, hielt aber fest, dass der Kaufvertrag mit der Käserei nicht öffentlich gemacht werden könne, weil die Gemeinde nicht Vertragspartei sei. «Das ist privates Recht», so Hächler. Eine Anforderung an eine erneute Vorlage war auch die mit 200'000 Franken als zu hoch taxierte Beteiligung der Gemeinde.

«Der Gemeinderat verhandelt mit den Investoren über eine geringere Subventionierung des Projekts», sagte Hächler, der auch die Forderung nach einem höheren Landpreis kommentierte: «Ein tiefer Landpreis ist Teil der finanziellen Beteiligung der Gemeinde. Das wurde seit dem Landkauf 2012 kommuniziert.»

Der Gemeinderat rechnet damit, dass bis April/Mai 2017 eine neue Vorlage erarbeitet ist. «Es gibt Verhandlungen, die nicht einfach sind. Wir sind aber zuversichtlich, dass es gut kommt», sagte der scheidende Gemeindepräsident Kurt Zobrist.

Einheitliches Tempo

Gemeinderat André Uebelhart – wie Zobrist inzwischen parteilos – begründete den Entscheid für eine grossflächige Umsetzung der Tempo-30-Zone: «Einheitliches Tempo im ganzen Gemeindegebiet ohne Schilderwald, Gleichbehandlung der Quartiere und Kostenminimierung durch weniger Torsituationen und Schilder.»

Die Kosten würden etwa 90'000 Franken betragen. Nach der erneuten, korrigierten Publikation läuft jetzt eine 30-tägige Auflage- und Beschwerdefrist. Uebelhart begründete zudem die Mehrkosten von etwa einer Million Franken für die Sanierung der Industriestrasse.

Defizit budgetiert

Nach der Präsentation der neuen Abfallgebühren stellte eine Votantin einen Wiedererwägungsantrag, weil diese Gebühren dem Verursacherprinzip zu wenig Rechnung trügen. Dieser Antrag wurde mit 43 Nein- zu 33 Ja-Stimmen verworfen.

Alle 111 anwesenden Stimmberechtigten – das sind 9,5 Prozent der total 1165 – genehmigten das von Finanzverwalterin Corinne Blaser vorgestellte Budget 2017, das bei 6,8 Millionen Franken Aufwand ein Defizit von 455'000 Franken vorsieht. Dies bei einer Gemeindesteueranlage von unverändert 1,49 Einheiten. Bei einer Gegenstimme blieb auch der Nachkredit von 140'000 Franken für einen Abwasser-Neuanschluss unbestritten. Einstimmig erfolgte der beantragte Verkauf einer Parzelle von 525 Quadratmetern für 120'750 Franken am Bachweg an Alfred und Yvonne Bongni.

Rückweisung abgelehnt

Noch ehe Gemeindeschreiber Adrian Obi die Revisionspunkte des neuen Organisationsreglementes vorstellen konnte, stellte Urs Anderegg namens der SVP einen Rückweisungsantrag, weil das Sache des für die neue Legislatur gewählten Gemeinderates sei. «Wir wollen nichts durchdrücken, sondern dem neuen Gemeinderat ein Instrument mitgeben», entgegnete Kurt Zobrist. Mit 48 Nein zu 37 Ja verwarf die Versammlung den SVP-Antrag.

Die Anpassungen wurden in der Folge alle angenommen. Jene gemäss übergeordnetem Recht bei einer Gegenstimme, jene infolge Fusionsabklärung (Grundsatzentscheid aller elf Gemeinden am 24. September 2017 an der Urne) bei fünf Gegenstimmen, jene der Zusammenführung zweier Kommissionen einstimmig, jene einer neuen Gemeindestruktur bei neun Gegenstimmen und jene der Finanzkompetenzen bei drei Gegenstimmen. Alle Anpassungen wurden als Gesamtpaket bei sechs Gegenstimmen beschlossen.

Die Versammlung endete mit Verabschiedungen sowie der Übergabe des Bürgerbriefes und der Dorfchronik an 11 anwesende Jungbürgerinnen und Jungbürger – von total 21. (Langenthaler Tagblatt)