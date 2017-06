Der Küchentisch kommt mit ins Zelgli

Gespräche am Küchentisch

Ein einziges Kriterium verbindet die Menschen, die Werner Scheidegger in seinem Buch «Gespräche am Küchentisch» porträtiert: Sie alle wohnen in der Alterssiedlung Zelgli in Madiswil und haben damit einen Bezug zum Einzugsgebiet des Alterszentrums am Dorfplatz in Lotzwil, das im Zelgli die Pflegewohngruppe betreibt.



22 Einzelpersonen und Paare waren bereit, dem Autor an ihrem Küchentisch aus ihrem Leben zu erzählen – wenn auch zum Teil erst nach viel Überzeugungsarbeit, wie Werner Scheidegger einräumt. Auf teils ganz verwinkelten Wegen blicken die betagten Menschen zurück auf ihr Leben.



Als Kontrast zu Ruedi Wälchli, der praktisch nur über die Hofstatt ins Zelgli wechselte, steht Marie-Louise Tabone-Brinck, in deren Erzählung fast das ganze Europa des 20. Jahrhunderts berührt wird: Ihr Mann Giuseppe Tabone stammte aus Sizilien, wurde im Zweiten Weltkrieg eingezogen und war in der Nähe von Mailand im Einsatz, als seiner Einheit die Munition ausging und er zusammen mit seinen Kameraden in die Schweiz flüchtete. In Ursenbach wurde er interniert, er fand dort Arbeit und blieb auch nach dem Krieg.



In der Nähe von Rostock an der Ostsee, und damit 2000 Kilometer Luftlinie weiter nördlich, kam dagegen Marie-Louise Brinck zur Welt. Sie überlebte die Bombardierung der Stadt und später die Kollektivierung des Bauernhofes in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Mit einer fiktiven Einladung zu einer Hochzeit gelang ihr die Flucht in die Bundesrepublik Deutschland, von wo sie als Hausmädchen nach Langenthal vermittelt wurde. Als Einzige blieb sie in der Schweiz. Sie lernte ihren Mann kennen, später heirateten sie und konnten das alte Bauernhaus in Ursenbach kaufen, in dem sie wohnten. Sie renovierten es und bauten es aus. 1962 wurden sie eingebürgert.



Er habe die Gespräche so wortgetreu wie möglich festgehalten und die Texte von den Interviewten gegenlesen und freigeben lassen, hält Werner Scheidegger im Buch fest. Einfühlsam führt er in die Gespräche ein und durch diese hindurch. Er verstehe das Buch als Würdigung der Lebensleistung der Porträtierten, die nicht zu den «Grossen» gehörten, die in den Medien erschienen, erklärt er. Das ist ihm gelungen.



«Geschichten am Küchentisch» ist bereits das vierte Buch von Werner Scheidegger. Weitere Bücher sind «Die alten Strassen noch», «Randnotizen» und «Die Bauern vom Schlossberg». Sie sind im Eigenverlag erschienen, das Buch über das Zelgli hingegen im Verlag Herausgeber.ch von Daniel Gaberell. Erhältlich ist es neben dem Buchhandel auch in den Madiswiler Dorfläden. jr