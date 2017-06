Der Kirche steht ein grosser Umbau bevor

Die Geschichte der Kirche Geissberg

1676/1677 wurde die Kirche Geissberg vom Berner Werkmeister Abraham Dünz erbaut und ist im kantonalen Bauinventar als schützenwert eingestuft. Erstmals erwähnt wird eine Kirche in Langenthal allerdings bereits 1197 (erste Kirche).



Wann und wo genau diese errichtet wurde, ist nicht bekannt. Eine Kirchenweihe (zweite Kirche) ist 1392 belegt. Im 19. Jahrhundert, genauer 1864, entstand ein Turmneubau am alten Standort.



1897/1898 erfolgte ein Umbau in neugotischen ­Formen. Der letzte Gesamtumbau mit wesentlichen Veränderungen innen wie aussen erfolgte 1957/1958 durch die Architekten Dubach & Gloor (heutige Kirche). 1973 bis 1975 wurde eine neue Orgel eingebaut.



Quelle: Dokumentation zur Bau­geschichte der reformierten Kirche Geissberg, erstellt von der Denkmalpflege des Kantons Bern (Elisabeth Schneeberger), anhand verschiedener Quellen.