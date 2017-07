Der Ersatz der Heizung wird unterstützt

Seit 1999 ist Langenthal mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Dem will der Gemeinderat jetzt mit einer Förderaktion für private Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer Rechnung tragen: Konkret werden dabei die Installation von thermischen Solaranalgen, der Ersatz von Elek­tro- oder Ölheizungen oder die Erstellung eines «Gebäudekonzepts der Kantone» (Geak plus) unterstützt, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Die Teilnahme sei dabei an das kantonale Förderprogramm gebunden. Das bedeutet: Bedingung für eine Zahlung der Stadt ist auch ein Beitrag des Kantons. Entsprechend falle der Kontrollaufwand der kantonalen Stelle zu.

30'000 Franken bereitgestellt

Zudem sei die Zahl der unterstützten Gesuche wegen des beschränkten Budgets limitiert: Insgesamt seien im Budget 2017 für die Aktion 30'000 Franken eingeplant, erklärt die Leiterin der Fachstelle Umwelt, Energie und nachhaltige Entwicklung, Christine Hauert. Es sollen dabei maximal je fünf Gesuche für thermische Solaranlagen und den Ersatz von Öl- oder Elektroheizungen sowie maximal zehn Gesuche für Geak plus unterstützt werden.

Die Unterlagen mit den Bedingungen können ab dem 10. August auf der Website der Stadt heruntergeladen oder beim Stadtbauamt bezogen werden. Die Aktion ist befristet bis Ende Jahr. Ob sie 2018 erneut durchgeführt werde, sei derzeit offen. (khl/pd)