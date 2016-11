Der Container ist Geschichte

Markus Kunkler steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Nach zweitägigem umzugsbedingtem Unterbruch hat der Leiter des Regionalen Sozialdiensts Aarwangen mit seinem Team gestern den Betrieb wiederaufnehmen können: in den frisch eingebauten Räumlichkeiten in der ehema­ligen Druckerei Böhlen an der Meiniswilstrasse. Die Containerlösung zwischen den Büros im Verwaltungsgebäude und denjenigen im Tierlihuus, mit der sich das mittlerweile 17-köpfige Team seit bald zehn Jahren hat zurechtfinden müssen, ist damit Geschichte.

Das langjährige Provisorium ist bereits geräumt und soll nun verkauft werden.Die Platznot des Sozialdiensts war bei den Aarwangern quasi unbestritten. Mit nur 2 Nein- gegenüber mehr als 80 Ja-Stimmen hat die Gemeindeversammlung vergangenen Dezember dem Gesamtkredit über 555 000 Franken für den Umbau der früheren Druckerei und für leichte bau­liche Anpassungen im Verwaltungsgebäude zugestimmt. Den Anschlussgemeinden Bannwil, Schwarzhäusern, Thunstetten und Wynau wird die Investition über den Mietzins verrechnet (wir berichteten).

Für alle zugänglich

«Wir haben versucht, aus den 260 Quadratmetern einen idealen Grundriss zu machen», sagt Bauverwalter Stefan Janzi merklich zufrieden und führt durch den neuen Standort. Insgesamt zwölf Arbeitsplätze sind dort in den letzten Wochen und Monaten eingebaut worden.

Hinzu kommen die bestehenden Büros im Tierlihuus. Damit verfügt der Sozialdienst auch dann noch über genügend Raum, sollten die Fallzahlen weiter steigen und damit ein neuerlicher Ausbau des Stellenetats anstehen. Selbst eine Ausweitung auf weitere Teile des neuen Standorts wäre dank eines Vormietrechts möglich.

Der Bezug der ehemaligen Druckerei sei eine enorme Entlastung, sagt Stellenleiter Kunkler. Nicht nur, weil nun endlich wieder die notwendige Diskretion gewährleistet werden könne. Mit der frisch montierten Rampe vor dem Eingang sei nun endlich auch ein behindertengerechter Zugang geschaffen worden. «Im Container und im Tierlihuus haben wir Gespräche mit den Klienten auch schon mal draussen führen müssen.»

Von Luxus dürfe sicher nicht die Rede sein, betont auch Bauverwalter Janzi. Das gelte ebenso für die neuen Räume in der ehemaligen Druckerei wie für die noch anstehenden Anpassungen im Verwaltungsgebäude. Nachdem der Sozialdienst dort ebenfalls ausgezogen war, konnte Platz gewonnen werden, auch für die verschiedenen Verwaltungsbereiche. Nach Umbaubeginn im Januar würden diese Arbeiten bis zum Frühling ebenfalls abgeschlossen sein, erklärt Janzi.

Restlos geklärt sind die Probleme damit allerdings nicht. «Wir gehen von einer zehnjährigen Amortisationszeit aus», ruft der Bauverwalter in Erinnerung. Spätestens bis dann müsse also eine dauerhafte Lösung nicht nur für den Sozialdienst, sondern auch für die Gemeindeverwaltung gefunden werden.

Noch kein Urnengang

Nachdem die Stimmberechtigten eine Umnutzung des Dorfschulhauses zum Verwaltungsgebäude Ende 2014 hauchdünn abgelehnt hatten, wollte der Gemeinderat ursprünglich noch in diesem Jahr ein überarbeitetes Projekt zur Abstimmung bringen (wir berichteten).

Noch sei man allerdings nicht so weit, verweist Janzi auf die Luft, die man durch die Sofortmassnahme beim Sozialdienst nun erst einmal gewonnen habe. Die Abklärungen würden sich jedoch weiterhin auf eine Umnutzung des Dorfschulhauses, möglicherweise kombiniert mit der Verwendung von Teilen des heutigen Verwaltungsgebäudes, konzentrieren.

