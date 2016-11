Den Besuchern die Tradition näherbringen

«Wir wollen unser Hobby, die Philatelie, den Besuchern näherbringen», erklärt Edgar Wyttenbach. Seit 25 Jahren ist er Mitglied beim Briefmarkensammlerverein Langenthal und Umgebung. Bereits als Junge sammelte er in den 60er- und 70er-Jahren Briefmarken. «Damals gehörte das zum guten Ton», erinnert sich Wyttenbach und schmunzelt. Er finde es faszinierend, in die Welt der Briefmarken und der Korrespondenzen einzutauchen und die unterschiedlichsten Geschichten in Erfahrung zu bringen.Der OK-Präsident bedauert, dass heute kaum noch Postkarten verschickt werden und Briefmarken fast keine Verwendung mehr finden.

Philatelie greifbar machen

Edgar Wyttenbach ist einer der 42 Aussteller, die ihre Sammlungen an der Philexpo in Aarwangen präsentieren. Insgesamt werden rund 70 Exponate ausgestellt. Auch ein weltberühmtes Basler Dübli, quasi die Rolex unter den Briefmarken, wird in Aarwangen zu bestaunen sein.

Der Thunstetter wird seine Sammlung «100 Jahre Geschäftskorrespondenz aus dem Oberaargau» präsentieren. «Meiner Meinung nach macht die Geschäftskorrespondenz die Philatelie auch Nichtsammlern sehr greifbar», erklärt der OK-Präsident. Denn die Geschichte der regionalen Firmen und der Wandel der Korrespondenzformen sei für viele Oberaargauer interessant. Manch einer könne sich sogar noch an die früheren Firmenlogos wie zum Beispiel dasjenige der Ammann Group erinnern. Ein beeindruckendes Exponat seiner Sammlung ist ein Wertbrief des Langenthaler Unternehmens aus dem Jahr 1947, bei dem der Betrag von 1000 Franken direkt auf das Couvert geschrieben wurde.

«Der Oberaargau war philatelistisch bisher nicht erschlossen.»



Edgar Wyttenbach

OK-Präsident Philexpo 2016

Die Philatelieausstellung zum Tag der Briefmarke findet jährlich an einem anderen Ort statt. Die regionalen Sammlervereine können sich an der Delegiertenversammlung des Verbandes der Schweizerischen Philatelistenvereine jeweils für eine Ausstellung bewerben. Und so kommt heuer der Briefmarkensammlerverein Langenthal und Umgebung zum Zug.

Im Rahmen der Philatelieausstellung konnte der Verein in Zusammenarbeit mit der Post Spezialbriefmarken aus dem Oberaargau entwerfen (wir berichteten). «Der Oberaargau war philatelistisch bisher nicht erschlossen. Uns war es wichtig, ein Zeichen zu setzen», hält der OK-Präsident der Philexpo 2016 fest.

Unterschlupf in Turnhalle

«Ursprünglich sollte die Ausstellung in einem Lokal in Langenthal stattfinden. Doch unsere Reservation wurde plötzlich storniert», sagt Wyttenbach. Er sei sehr froh, dass die Gemeinde Aarwangen sie kurzfristig aufgenommen habe. Zum Dank habe sich der Verein bei der Post dafür starkgemacht, eine Briefmarke mit dem Schloss Aarwangen zu produzieren.

An der Philexpo wird eine Jury zugegen sein , welche die Exponate der Sammler bewertet. «Es handelt sich um eine Ausstellung der Stufe drei», sagt der OK-Präsident. Das ist die Basis der Philatelieausstellungen. Wer von der Jury eine gewisse Anzahl Punkte erhält, darf an einer Ausstellung der Stufe zwei teilnehmen und so weiter. Das Mass aller Dinge sind die internationalen Ausstellungen. (Langenthaler Tagblatt)