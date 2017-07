Das Unglück könnte sich zum Guten wenden

Noch immer klafft auf der Westseite des Taunerhauses in Roggwil ein grosses Loch. Ein Teil des Daches ist notdürftig abgedeckt. Beides sind Spuren des Unwetters vom 8. Juli. «Ich bin ziemlich erschrocken, als ich den Schaden sah», gibt Kurt Schär zu. Der Präsident des Stiftungsrates Taunerhaus hielt sich zur Zeit des Sturms nicht im Dorf auf.

Der Wind hat die Holzwand eingedrückt und Balken verschoben. Dadurch konnte der Wind eindringen und die Dachziegel hinunterwehen. «Glücklicherweise war an jenem Samstag keine Pfadiübung im Gang, sonst hätte es sogar Verletzte geben können», so Schär. Denn normalerweise nutzt die Pfadi Siwa den hinteren Hausteil und vor allem die Umgebung.

Weiteren Schäden vorbeugen

Derzeit sind Handwerker daran, die Statik zu stabilisieren und Schutzmassnahmen zu treffen, damit bei einem weiteren Sturm nicht noch mehr Schaden entsteht. Den bestehenden beziffern Fachleute nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag. Froh ist Schär, dass nur der hintere Teil des Hauses betroffen ist. Und vielleicht wird das Unglück sogar zum Glück für die Stiftung Taunerhaus. Denn in ein bis zwei Jahren wäre ein Rückbau dieses Ökonomieteils bis auf die Bodenplatten geplant gewesen.

An seiner Stelle soll ein grosser Raum entstehen, den die Öffentlichkeit zum Beispiel für Sit­zungen nutzen kann. «Es wird jedoch weiterhin keine permanente Gastronomie geben», erklärt Schär. Die Dachkonstruktion soll original wiederhergerichtet werden.

«Es stellt sich nun natürlich die Frage, ob wir den Schaden aufwendig beheben oder den Rückbau vorziehen sollen», sagt er zu Abklärungen, die mit der Denkmalpflege, der Gemeinde und der Gebäudeversicherung im Gang sind. Gerade Letztere, die für den Schaden aufkommen wird, sei offen für andere Massnahmen als die Schadensbehebung.

Finanzierung steht noch nicht

Für den Aufbau des Raumes benötigt die Stiftung allerdings zuerst Geld. «Die Kubaturschätzung rechnet mit einer Million Franken. Darin sind Details nicht enthalten», sagt Schär. Da der Umbau bisher noch keine Priorität hatte, steht auch die Finanzierung noch nicht. Die Stiftung wird diese nun intensiver in Angriff nehmen.

Für ein weiteres Projekt, einen neuen Materialschopf für die Pfadi, liegen bereits Pläne vor. Dieser wird in Fronarbeit und durch Spenden des Kiwanis-Klubs erstellt und wird, so hofft Schär, bis zum Dorffest 2018 fertiggestellt sein. «Das Geld dazu wird am Kiwanis-Benefizkonzert vom November gesammelt, an dem Reto Bärtschi zudem Arbeiten von sich versteigern wird.»

Gespräche und Erinnerungen

Das Haus wurde 1747 erbaut, war bis vor zehn Jahren noch bewohnt und befindet sich nun im Besitz der 2015 gegründeten Stiftung Taunerhaus. Es erfreut sich weit über Roggwil hinaus grosser Beliebtheit. «Es wird oft für Klassenzusammenkünfte und im Winter für Besichtigungen gebucht», sagt Schär.

Beliebt sind die Rauchprodukte oder das Brotbacken in der kalten Jahreszeit – beides wird durch die Unwetterschäden nicht tangiert. «Dabei ergeben sich jeweils Gespräche, die nicht selten mit Erinnerungen der Anwesenden an ihre Kindheit oder Erzählungen ihrer Grosseltern verbunden sind», sagt Schär. Ihm ist es wichtig, «dass das Haus lebt und die Besucher etwas erleben können».