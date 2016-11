Budget ist nach Versammlung noch röter

Das Defizit im Huttwiler Gemeindebudget ist jetzt noch rund 260 000 Franken grösser als vor der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend. Der grösste Teil davon beruht auf einem Fehler in der Vorlage des Gemeinderates, den der ehemalige Gemeinderatsverantwortliche für Finanzen Erich Stamm (FW) entdeckt hatte: Der Betrag für die Auf­lösung der Spezialfinanzierung zum EDV-Raum der Schulen, der bereits 2016 verbucht worden war, wurde irrtümlich nochmals aufgenommen.

Die Stimmberechtigten zeigten sich gnädig, nachdem Stamms aktueller Nachfolger Marcel Sommer (SVP) den Fehler eingeräumt und Stamm für den Hinweis gedankt hatte. Dafür packten sie noch eine kleine Zugabe oben auf ihre Zustimmung drauf: Sie nahmen einen Betrag von 32 000 Franken zusätzlich ins Budget auf, damit die alte Turnhalle mit einem tauglichen Notausgang versehen werden kann. So können dort weiterhin Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen stattfinden.

Jahrelang investiert

Der Gemeinderat hatte auf diese Massnahme verzichten und eine Beschränkung auf 200 Personen einführen wollen. Nachdem dort jahrelang investiert worden sei, lasse sich diese Einschränkung nicht rechtfertigen, wurde aus der Versammlung moniert. Eine klare Mehrheit von 71 zu 4 Stimmen sprach sich für den eingereichten Antrag aus.

Nach diesen Korrekturen schliesst das Budget 2017 im allgemeinen, steuerfinanzierten Haushalt bei einem Umsatz von 17,5 Millionen Franken mit einem Defizit von 484 000 Franken ab. Nicht geschraubt wird an der Steueranlage von 1,65 Einheiten. Marcel Sommer gestand ein, dass dieser Voranschlag den finanzpolitischen Leitplanken des Gemeinderates nicht entspreche. Der Rat will diese anpassen, sobald der erste Rechnungsabschluss nach neuem Rechnungsmodell vorliegt (wir berichteten). Aus der Versammlung wurde die Hoffnung geäussert, dass dies dann auch wirklich geschehe, denn vertröstet würden die Bürger nicht erst seit diesem Jahr.

Ebenfalls unbestritten blieb das zweite Geschäft der Versammlung, die Sanierung des Strassenstücks Schwarzenbach Dörfli–Gommen mit Anschluss der Liegenschaften ans öffentliche Kanalisationsnetz.

Details zum Brunnenplatz

Gemeinderat Adrian Wüthrich (SP) zeigte auf, wie die wichtigste Massnahme in der Versuchsphase am Brunnenplatz im Sommer 2017 aussehen soll: eine neue Verkehrsführung, die eine permanente Begegnungszone schafft (siehe Karte).

Bekannt wurde auch, dass die gemeindeeigenen Industriellen Betriebe AG und Kieswerk Hüswil AG beantragen, Kurt Graf in ihren Verwaltungsräten zu behalten. Er soll damit sein Fachwissen auch nach seiner Abwahl aus dem Gemeinderat einbringen können.

85 von 3471 Stimmberechtigten (2,5 Prozent) nahmen an der Versammlung teil. Sie war die 18. und letzte, die Hansjörg Muralt (SVP) als Gemeindepräsident leitete. Ab Neujahr übernimmt Walter Rohrbach (BDP). Er hatte verkündet, dass er die Gemeindeversammlung als gesellschaftlichen Event attraktiver machen will. Eine Kostprobe davon lieferte er bereits am Dienstagabend ab, als er seinen Vorgänger verabschiedete.

Nicht einfach mit der obligaten Flasche Wein tat er dies, sondern mit einem Adventskalender samt Musikeinlage. Den Kalender haben der Gemeinderat und Verwaltungsangestellte bestückt. Die Ressortleiter und die Abteilungsleiter kommentierten den Inhalt ihrer Säcklein und deckten damit das breite Engagement von Hansjörg Muralt für «sein» Huttwil auf. (Berner Zeitung)