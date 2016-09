Brücken zwischen Ost und West

Ein Mann ruft in arabischem Singsang zum Gebet. Der Leuchtring um die Glaskuppel taucht den schlichten Raum in einen grünlichen Schimmer. Gegen Mekka gerichtet, beten die Gläubigen in der Moschee in Langenthal. Sie gehen in die Knie, berühren mit Unterarmen und Stirn den Boden, verweilen kurz und stehen wieder auf. Kaum hörbar flüstern sie vor sich hin.

Gegen 30 Männer beten Seite an Seite. Einige sind traditionell gekleidet und tragen die Chachia, eine gestrickte Gebetsmütze. Die Jün­geren tragen Alltagskleidung, Jeans, T-Shirt oder Trainerhosen. Frauen sind hier normalerweise nicht anzutreffen. Sie beten in einem separaten Raum nebenan.

An diesem Tag jedoch ist alles ein bisschen anders. Denn an der hinteren Wand sitzen Besucherinnen und Besucher und schauen interessiert zu. Zwei Jugendliche drehen sich kurz um und lachen verlegen. Doch dann widmen sie sich wieder ganz dem Gebet.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Islam und Christentum: 3 Begegnungen» öffnete die Moschee ihre Tore. Der Abend stand im Zeichen des Koran und der Bibel. «Die Unterschiede zwischen den zwei Schriften sind nicht so gross, wie viele meinen», sagt der katholische Theologe Thomas Markus Meier. Um dies aufzuzeigen, lässt er die Anwesenden Textstellen dem Koran oder der Bibel zuordnen. Tatsächlich gleicht das Quiz einem Glücksspiel, und richtig oder falsch liegen nahe beieinander.

Das Kopftuch

Was das Wort Koran bedeutet und wie er entstanden ist, erzählt Hülya Kaptan. Die Muslimin studiert Islamwissenschaften an der Universität Bern. Oft werde sie auf ihr Kopftuch angesprochen. Dies habe sie unter anderem dazu bewogen, dieses Studium zu wählen. «Ich möchte eine Art Brücke zwischen Ost und West sein und den Leuten den Islam erklären können», sagt die junge Frau, die ursprünglich aus der Türkei stammt.

Brücken bauen ist auch das Ziel der Veranstaltungsreihe. «Wir wollen den Dialog ermöglichen», sagt Nadir Polat, Co-Präsident der Gemeinschaft Christen und Muslime in der Schweiz.

Die Türen stehen offen

Kamen die Vorträge der beiden Referierenden noch etwas distanziert daher, so ergeben sich die Dialoge dann in der Pause bei Getränken und Snacks. «Wir sind eine geschlossene Gesellschaft, die gegen aussen offen ist», sagt Yusuf Abas von der Moschee Langenthal, der dort für die Organisation von Veranstaltungen zuständig ist. Die Türen der Moschee seien für Gäste jederzeit ­offen. Doch werde davon nicht oft Gebrauch gemacht, deshalb seien solche Anlässe wichtig, meint er.

Abas zeigt das Gästebuch – Schüler des Gymnasiums Langenthal oder eine Gruppe von Konfirmanden haben sich da verewigt, der letzte Eintrag ist mit April 2015 datiert. In der Phase des Umbaus habe man dann halt nicht mehr so viele Leute empfangen können, aber jetzt sei alles fertig, sagt er.

Wie die Christen früher auch

So auch der Gebetsraum für Frauen. Ein glitzernder Kronleuchter erhellt den länglichen Raum. Mit 50 Stühlen bestückt, wurde er an diesem Abend zum Vortragsraum umfunktioniert. Und das weib­liche Geschlecht ist dann gleich Thema. «Weshalb dürfen die Frauen nicht mit den Männern beten?», fragt eine Anwesende. «Beim Beten soll man sich auf Gott konzentrieren und sich nicht vom Weltlichen ablenken lassen», sagt eine Muslimin aus dem Publikum. Sie würde es unangenehm finden, wenn sie mit fremden Männern beten müsste. «In der Familie hingegen beten Frauen und Männer im selben Raum», sagt sie.

Auch bei den Christen sei es noch nicht lange her, dass Frauen und Männer in der Kirche getrennt gesessen seien, meint Thomas Markus Meier. Angeregt diskutieren die Teilnehmer und vergessen dabei die Zeit. Der laute Ruf zum Nachtgebet setzt dem Abend später als geplant ein Ende. Noch sind viele Fragen offen, einen weiteren Austausch soll die dritte und letzte Veranstaltung in der alten Mühle ermöglichen. (Berner Zeitung)