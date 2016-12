Berken scheitert mit seinem Ansuchen

Die Kostenverteilung im Gemeindeverband Schule Aare-Oenz ist im Organisationsreglement eigentlich klar geregelt: Die Verbandsgemeinden Berken, Graben, Heimenhausen und Inkwil bezahlen an den Aufwandüberschuss 50 Prozent nach der Anzahl Einwohner und 50 Prozent nach der Anzahl Schüler.

Ebendies möchte Berken, die kleinste der vier Gemeinden, aber ändern. Sie hat im aktuellen Schuljahr keine Schüler angemeldet und deshalb den Antrag gestellt, vom Kostenverteiler befreit zu werden.

Ein «solidarischer Betrag»

Voraussetzung hierfür wäre aber, dass die Stimmberechtigten aller Verbandsgemeinden einer Änderung des Organisationsreglements zustimmen. Das Reglement sähe dann neu eine Ausnahmeregelung für Gemeinden ohne Schüler vor. Diese würden sich während der Zeit ohne Schüler mit einem jährlichen Pauschalbetrag am Aufwandüberschuss beteiligen. Erst wenn wieder Kinder angemeldet sind, würde automatisch der alte Kostenverteiler in Kraft treten.

Vorige Woche erteilte die Gemeindeversammlung Graben der Reglementsänderung einstimmig ihren Segen. Am Mittwochabend waren nun die Stimmberechtigten in Heimenhausen an der Reihe abzustimmen. Das Ergebnis war deutlich: Von den 54 Anwesenden sprachen sich an der Gemeindeversammlung 53 gegen das Anliegen Berkens aus (bei einer Nein-Stimme).

Sie stimmten somit dem Gemeinderat zu, der zuvor beantragt hatte, die Reglementsänderung nicht zu genehmigen. Womit das Ansuchen aus der Nachbargemeinde also gescheitert ist, hätte dieses doch die Zustimmung aller vier Verbandsgemeinden benötigt.

Der Gemeinderat von Heimenhausen stellt sich auf den Standpunkt, dass es sich bei dem Anteil, den die Gemeinden an die Schule Aare-Oenz entrichten, um einen «solidarischen Betrag» handelt. Dieser müsse, so fand Gemeinderat Thomas Krähenbühl, bezahlt werden, auch wenn einmal keine schulpflichtigen Kinder angemeldet seien.

Heimenhausen, das schon jetzt einen Grossteil der Schulgelder übernehme, sei nicht bereit, noch mehr zu bezahlen. Auch wenn es nicht um viel Geld gehe, räumte Krähenbühl ein. Berken habe voriges Jahr rund 12 000 Franken bezahlt, hätte nun im Falle einer Ausnahmeregelung wohl einen Pauschalbetrag von jährlich 3500 Franken entrichten müssen, also etwa 8500 Franken weniger.

«Diese Rechnung wird so stimmen», erklärte Verbandspräsident Marcel Stalder am Donnerstag auf Anfrage. Er hatte bereits im März erklärt, dass man eine Anpassung des Kostenverteilers diskutieren müsse, da sonst auch in Berken ein Austritt zum Thema wird. Zuvor war die Gemeinde Wangenried per 31. Juli 2015 aus dem Verband ausgetreten.

Entscheid verkraftbar

In Berken jedoch wollte Gemeindepräsident Hans Geissbühler am Donnerstag von einem Austritt nichts wissen. Ein solcher sei innerhalb des Gemeinderates gar kein Thema. «Es würde auch keinen Sinn machen, nun auszutreten. Wir werden in Zukunft wieder Schüler anmelden», so Geissbühler.

Finanziell, glaubt er, wird man den Entscheid verkraften können: Er rechnet nicht damit, dass Berken nach dem aktuellen Kostenverteiler ohne Schüler deutlich mehr bezahlen muss, als sowieso für den jährlichen Pauschalbetrag fällig geworden wäre. (Berner Zeitung)