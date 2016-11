Auch im Innern wird revidiert

Wer leitet die Stadt in adminis­trativen Belangen? Wie viel Geld darf der Stadtpräsident für Ehrengaben oder einzelne Spenden aufwerfen? Wer führt im Bau­wesen durch Einspracheverhandlungen? Solche und andere Fragen sind in Langenthals Or­ganisationsreglement geregelt.

Dieses Dokument wird nun teilweise revidiert. Geschehen soll dies im Zuge der Annahme der revidierten Stadtverfassung, die per Anfang Jahr in Kraft tritt. Überarbeitet werden soll das Organisationsreglement aber auch deshalb, weil es seit unterdessen mehr als fünfzehn Jahren praktisch unverändert in Gebrauch ist.

Reglement wird vorgesetzt

Über das teilrevidierte Reglement werden Langenthals Stadträtinnen und Stadträte kommenden Montag zu befinden haben. Vorerst geht es um eines von drei Umsetzungspaketen. In dessen Vollzug soll es zusammen mit der neuen Stadtverfassung per 1. Januar zum Abschluss von Reorganisationsprojekten kommen, deren Ziel es war, die ­Stadtverwaltung und die Politik zu entflechten. Nach dem Wahljahr 2016 sollen die neuen Be­hörden auf einer bereinigten Basis starten können.

Das zweite Umsetzungspaket soll im kommenden Jahr vorgelegt werden. Dieses wird den Stellenetat und das zu revidierende Personal­reglement betreffen. Das dritte Paket wird in der bis 2020 an­dauernden Legislaturperiode ­folgen. Dannzumal sollen die Re­glemente der Kommissionen angepasst respektive erlassen werden. Damit verbunden sein wird eine weitere Teilrevision des ­Organisationsreglements.

Kenntnis nehmen wird Langenthals Parlament am Montag unter anderem davon, dass insbesondere das Präsidialamt im Zuge der ersten Teilrevision organisatorisch neu aufgestellt wird. Festgeschrieben wird neu, dass der Stadtschreiber – momentan bekleidet Daniel Steiner diesen Posten – die Verwaltung in ad­ministrativer Hinsicht leitet. Für die sogenannte Ablauforganisation war bislang auf dem Papier der Gemeinderat zuständig.

Dieser soll sich künftig jedoch ausschliesslich auf den strategisch-politischen Bereich – sprich: den Aufbau der Stadtverwaltung – konzentrieren, während dem Stadtschreiber gemäss Reglement die operativ-vollziehenden Aufgaben zufallen. Neben dieser neuen Leitungsfunktion amtet der Stadtschreiber wie bereits heute gleichzeitig als Sekretär des Gemeinderats. Die Doppelfunktion führt zur Umstrukturierung des Präsidialamts.

Der Stadtschreiber soll ent­lastet werden. Das heutige Amt wird ersetzt durch den Personaldienst, die Stadtkanzlei und den Präsidialstab. Letzterer umfasse wesentliche Aufgaben des bis­herigen Präsidialamts, heisst es in den Stadtratsunterlagen. Geleitet wird der Stab von der stellvertretenden Stadtschreiberin. Damit der Stadtschreiber zu­sätzlich entlastet wird, wurde eine Stelle um 30 Prozent auf­gestockt und eine 50-Prozent-Stelle von einem anderen Amt ins Präsidialamt verschoben. Nennenswerte Mehrkosten beim Personal sollten dadurch nicht entstehen, wird beteuert.

Fixbetrag fällt weg

Selbst der Stadtpräsident ist von der Anpassung des Langenthaler Organisationsreglements be­troffen. 2500 Franken standen diesem im Einzelfall bislang zur Verfügung für Spenden, Ehrengaben oder Ehrenkonsumationen. Neu ist nun kein fixer Betrag mehr festgeschrieben. Statt­dessen wird auf die für solche ­Fälle ausgeschiedene Summe im Budget verwiesen.

Nur administrativ zugeordnet

Mussten nach bisherigem Re­glement etwaige Einspracheverhandlungen im Bauwesen noch gemeinsam geführt werden, so soll der Stadtbaumeister künftig ohne Beizug des Ressortvorsteher zu solchen Verhandlungen antreten. Beim Amt für öffentliche Sicherheit wird präzisiert, dass die Feuerwehr dem Amt lediglich administrativ zugeordnet ist. Die Amtsleitung habe gegenüber der Feuerwehr keine fachliche Weisungsbefugnis, wird ausgeführt. (Berner Zeitung)