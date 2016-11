37 000 Franken Strafe für 10 000 pornografische Bilder

Der Mann stritt nichts ab. Ja, er habe im Internet einschlägige Seiten angewählt und heruntergeladen. Über die Anzahl der Bilder und Videos, welche die Polizei schliesslich auf seinen Festplatten und auf USB-Sticks fand, sei er aber doch erstaunt gewesen. «Viele dieser Daten waren wohl auf den Seiten versteckt, die ich runtergeladen habe, gab er seiner Vermutung Ausdruck.

Es waren fast 10 000 Bilder und Videodateien, welche die Polizei fand, als sie die Wohnung und die Laptops des Angeschuldigten durchsuchte. Sie zeigen sexuelle Handlungen mit Kindern und Minderjährigen und mit Tieren.

Der Mann berief sich mehrmals darauf, dass er das alles ja nicht selber getan habe. Doch die ausserordentliche Gerichtspräsidentin Manuela Mosimann, welche diese Verhandlung vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau führte, konnte mit dieser ­Beschönigung vonseiten des An­geschuldigten nichts anfangen.

«All diese Sachen, die da auf Bildern und in Filmen zu sehen sind, wurden diesen Kindern angetan», hielt sie ihm in der Urteilsbegründung vor. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, dass jemand sich so etwas ansieht.

Sie folgte in ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Eine Geldstrafe von 270 Tagessätzen à 140 Franken, was 37 500 Franken ausmachen würde.

Diese Geldstrafe wurde bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren aus­gesprochen. Dazu kommen eine Busse in Höhe von 4200 Franken und die Verfahrenskosten von rund 2600 Franken, die zu bezahlen sind.

Der Zeitraum

Gemäss Anklageschrift soll der Mann zwischen November 2010 und September 2015 strafbar im Internet unterwegs gewesen sein. In der Hauptverhandlung schränkte er selber seine Taten auf das Jahr 2015 ein. Die Richterin hielt sich auch da an die Staatsanwaltschaft. Es sei erwiesen, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt Bilder und Videos heruntergeladen wurden.

Im Sprachgebrauch der Juristen gilt dieses Herunterladen als «Herstellen von pornografischen Bildern und Videos». Der Mann gab diese Dateien auch weiter. So sind fünf Mailadressen aktenkundig, an welche er strafbare Bilder schickte.

Diese Adressen habe er ebenfalls im Internet gefunden. Ihm sei zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen, dass hinter diesen Adressen auch Minderjährige stehen könnten. «Heute ist mir das bewusst. Hinterher ist man immer schlauer», sagte er der Richterin.

Wer solche kinderpornografische Dateien mit «tatsächlichen sexuellen Handlungen mit Kindern herstellt, besitzt und weitergibt», dem drohe eine Höchststrafe von fünf Jahren, erklärte ihm die Richterin.

Weil der Angeschuldigte sich von Anfang an kooperativ verhielt und geständig ist, sei die Strafe sicher tiefer anzusetzen. Der Angeschuldigte lebe in geordneten Verhältnissen und habe keine Vorstrafen: So begründete die Richterin das Strafmass. Sie hoffe, dass dieses Verfahren und die Strafe Wirkung zeigen würden.

Der Angeschuldigte zeigte sich an der Hauptverhandlung einsichtig. «Ich bedaure, was ich da gemacht habe», sagte er der Richterin. Doch so ganz konnte Gerichtspräsidentin Mosimann die Aussagen des Mannes dann doch nicht unwidersprochen lassen.

Er sagte nämlich aus, dass ihm die Bilder gar nicht gefallen hätten. Er habe nur schauen wollen, wie weit er komme auf diesen Seiten. «Das nehme ich Ihnen ganz einfach nicht ab», sagte ihm die Gerichtspräsidentin.