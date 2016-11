Winteranfang: frostig, aber ohne Schnee

Sonniges Wetter, frostige Temperaturen: so begann heute, am 1. Dezember der meteorologische Winter. Schnee ist laut einer Medienmitteilung von des Wetterdiensts «Meteonews» allerdings noch keiner in Sicht. Im ersten Dezemberdrittel sei nicht grossen Niederschlägen zurechnen. Es bleibt trocken und kalt.

Wer sich auf verschneite Pisten gefreut hat muss sich also noch etwas gedulden. Vielleicht dürfen wir dafür in den nächsten Tagen noch mehr solche schönen Sonnenaufgänge wie im Bild obenerleben.

Haben sie auch so schöne Bilder vom heutigen Sonnenaufgang gemacht? Schicken Sie und Ihr Lieblingsbild an online@bernerzeitung.ch.

Schreiben Sie dazu was zu sehen ist, wo und wann Sie es aufgenommen haben. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen, Vornamen anzugeben. (tpu/pd)