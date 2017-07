«Weniger ist mehr»: Berner Strafanstalt Thorberg reorganisiert

Die Umstrukturierung der Justizvollzugsanstalt Thorberg ist vollendet. Der Kanton Bern habe aus der Vergangenheit gelernt. Der damalige Direktor hatte sich mit Führungsfehlern und Besuchen auf dem Drogenstrich untragbar gemacht.

Ein externer Experte arbeitete den Skandal auf und entdeckte dabei viele organisatorische Schwachstellen. In seinem Schlussbericht empfahl er eine strategische und operative Neuausrichtung der Anstalt.

Therapieabteilung geschlossen

Diesen Ratschlag haben das zuständige Amt und die neue Anstaltsleitung beherzigt, wie es am Dienstag an einer Medienkonferenz vor Ort hiess. Nun gibt es beispielsweise eine Geschäftsleitung und eine klar nach Bereichen aufgebaute Betriebsorganisation. Der Sicherheitsdienst wurde umorganisiert.

Geschlossen wurde die Therapieabteilung. Dort waren schwer gestörte Straftäter untergebracht. Eine externe Betriebsanalyse war zum Schluss gekommen, dass die Anstalt im Vergleich zu ihrer Grösse ein zu breites Angebot aufweist.

«Es war ein bisschen ein Tante-Emma-Laden», sagte Direktor Thomas Egger vor den Medien. «Wir hatten von allem ein bisschen, aber nichts davon in hoher Qualität.»

Thorberg für immer

Das soll sich nun ändern. Anstelle der Therapieabteilung gibt es neu eine Abteilung für Insassen, die eine Strafe von über 15 Jahren absitzen müssen oder verwahrt wurden. Dabei handelt es sich um das schweizweit erste Angebot dieser Art, betont die Thorberg-Leitung.

11 der 12 Plätze sind zurzeit belegt - von Männern, die sehr lange Zeit oder sogar bis zum Tod auf dem Thorberg bleiben werden. Sie haben eine andere Perspektive als ein Straftäter, der sich darauf einstellt, in einigen Jahren auf freien Fuss gesetzt zu werden.

In der Langzeit-Abteilung leben die Insassen in Einzelzellen, treffen sich aber regelmässig in der Gruppe. Jeder hat eine Bezugsperson, es gibt gemeinsame Essen - was für manche Insassen laut Egger eine Qual ist, weil sie sich das nicht mehr gewohnt sind. Doch gehe es genau darum, solche Haftschädigungen zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass die Insassen mit anderen Menschen in Kontakt blieben.

Die Langzeit-Abteilung gehört zum Spezialvollzug mit insgesamt 30 Plätzen. Hier sind auch Insassen mit grossem Gewaltpotenzial oder erheblicher Fluchtgefahr untergebracht. Weitere 150 Straftäter sind im Normalvollzug untergebracht.

Betriebsklima: Kanton relativiert

Das Betriebsklima auf dem Thorberg sorgte in den letzten Jahren wiederholt für Schlagzeilen. Mitarbeitende wandten sich an Medien und klagten über Klüngeleien, Mobbing und schlechte Stimmung am Arbeitsplatz.

Das kantonale Amt für Justizvollzug nehme als Aufsichtsbehörde die Berichte der Mitarbeitenden ernst, versicherte Amtsvorsteher Thomas Freytag. Bislang habe sich aber keiner der behaupteten Missstände erhärten lassen. Dass eine Reorganisation für eine gewisse Unruhe sorge, liege im übrigen auf der Hand.

Mit dem Betriebsklima auf dem Thorberg könnte sich demnächst noch die Politik befassen. Die Geschäftsprüfungskommission des Berner Kantonsparlaments wollte aber zuerst den Abschluss der Reorganisation abwarten. (cla/sda)