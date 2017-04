Weniger Fussfesseln, vollere Gefängnisse, mehr Kosten

Raphael Müller (Name geändert) hatte Glück. Er war einer der letzten Verurteilten im Kanton Bern, die nach alter Rechtsprechung den unbedingten Anteil ihrer Freiheitsstrafe mit Electronic Monitoring verbüssen durften. Müller hatte mehrfach gegen die Verkehrsregeln verstossen, war ohne gültigen Führerschein gefahren und hatte sich während einer Prügelei der versuchten schweren Körperverletzung schuldig gemacht.

Der Richter verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren bedingt und neun Monaten unbedingt. Effektiv absitzen musste er also lediglich die neun Monate. Weil er kein Risikotäter war, ein stabiles soziales Umfeld und eine Festanstellung hatte, durfte er seine Haftstrafe mit der elektronischen Fussfessel zu Hause absitzen und konnte weiterhin seiner Arbeit nachgehen.

Noch vollere Gefängnisse

Das Gesetz erlaubt Electronic Monitoring bis zu einer Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr. Und hier ist auch gleich der Haken: Kantone wie Bern oder Solothurn hatten das Gesetz so interpretiert, dass der unbedingte Strafanteil nicht höher als ein Jahr betragen darf.

Das Bundesgericht pfiff jedoch Mitte März 2016 die Kantone zurück. Es hielt fest, dass Electronic Monitoring nur bei Gesamtstrafen von bis zu zwölf Monaten zulässig ist. Also wenn beispielsweise ein Täter zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bedingt und sechs Monaten unbedingt verurteilt wird. Bei einem Strafmass wie jenem von Raphael Müller sind die Fussfesseln jedoch seit mehr als einem Jahr tabu.

Das Bundesgerichtsurteil hat dazu geführt, dass 2016 im Kanton Bern nach neuer Regelung deutlich weniger Vollzugstage mit Electronic Monitoring verbüsst werden durften. Die 6000 Tage stehen 10'000 Tagen im Jahr 2015 gegenüber.

Anders gesagt: Weil seltener Fussfesseln verteilt wurden, fielen entsprechend in den Regionalgefängnissen und Justizvollzugsanstalten (JVA) mehr Vollzugstage an. Die ohnehin schon vollen Gefängnisse waren also noch voller. Robert Karpf, Leiter Electronic Monitoring und alternativer Strafvollzug im kantonalen Amt für Justizvollzug, mag das aber nicht dramatisieren: «2016 gab es 24 teilbedingte Urteile mit insgesamt rund 4400 Vollzugstagen, die nach alter Praxis mit Electronic Monitoring verbüsst worden wären. Das entspricht etwa 12 Plätzen in einem Gefängnis. Das ist auch bei hoher Auslastung verkraftbar.»

2017 wird noch teurer

Was Karpf aber bestätigt: Das Bundesgerichtsurteil führt im Berner Strafvollzug zu spürbar höheren Kosten. Die 4400 Vollzugstage, die nach alter Rechtsprechung mit Fussfesseln hätten abgesessen werden können, haben Zusatzkosten von ziemlich genau einer Million Franken verursacht. Die Rechnung geht so: Electronic Monitoring kostet pro Tag 60 Franken. Je nach finanzieller Situation müssen sich die Verurteilten beteiligen.

«Für 2017 rechne ich mit höheren Mehrkosten, weil es das erste ganze ­Kalenderjahr seit dem Urteil ist.»Robert Karpf

Ein Tag in der JVA Witzwil etwa schlägt mit 287 Franken zu Buche. Macht unter dem Strich die Differenz von eben einer Million. «Für 2017 rechne ich mit höheren Mehrkosten, weil es das erste ganze Kalenderjahr seit dem Bundesgerichtsurteil ist», sagt Karpf.

In diesen Mehrkosten ist jedoch nur die Unterbringung der Häftlinge in der Vollzugsanstalt berücksichtigt. Wird jemand nach einer Haftstrafe entlassen und muss von neuem eine Wohnung und einen Job suchen und allenfalls Wiedereingliederungsmassnahmen in Anspruch nehmen, fallen noch mehr Kosten an. «Da ist Electronic Monitoring schon günstiger und sozial verträglicher», sagt Robert Karpf, der aber das Urteil des Bundesgerichts juristisch nachvollziehen kann. (Berner Zeitung)