«Volk will Atomausstieg nicht»

Herr Wasserfallen, heute will gar niemand ein neues AKW bauen, warum sind Sie gegen den Atomausstieg?

Christian Wasserfallen: Die Schweizer Bevölkerung will auch nach jahrelangen Diskussionen nichts wissen von einem Atomausstieg. Ein Neubau macht zwar derzeit betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Wenn es aber in Zukunft neue Technologien und wirtschaftliche Chancen gibt, soll der Bau von Kernkraftwerken nicht verboten sein.

Das spricht nicht gegen eine Laufzeitbeschränkung.

Es braucht keine fixe Laufzeit, sondern die Werke müssen sicher sein. Dies durchzusetzen, ist Aufgabe der Aufsichtsbehörde Ensi. Das ist der richtige Weg, wie der europäische AKW-Stresstest belegt. Die Schweiz schneidet darin deutlich besser ab als Länder, die Laufzeitbeschränkungen kennen. Die BKW hat den Ausstieg ohne Laufzeitbeschränkung beschlossen.

Warum lehnen Sie die Energiestrategie 2050 ab?

Die Energiestrategie löst keines der vorherrschenden Probleme. Wasserkraft und Kernenergie sind am Markt nicht rentabel. Fotovoltaik und Windkraft sind aber noch sehr viel teurer. Wir haben die nötigen Netze, Transformatoren und Speicher nicht. Wir können nicht mehr jahrzehntelang streiten über jeden Kilometer Stromleitung. Und der Strommarkt ist immer noch nicht liberalisiert. Diese Eckpunkte sind in der Energiestrategie mit keinem Wort erwähnt. Erneuerbare Energien sollen doch gefördert werden, um den Umbau bis 2050 zu ermöglichen.



Die Energiestrategie ist ein kurzfristiger Subventionsballon, der uns Milliarden kosten wird. Die Befürworter wollen möglichst breit Gelder verteilen, ohne Fokus auf die Versorgungssicherheit. Wenn die Politik zu stark und planlos interveniert, kommt es nicht gut. Wir müssen endlich zurück an den Tisch und die wahren Probleme des Energiesektors lösen.

Das tönt ratlos.

Nein, lassen wir die Marktkräfte wirken. Und wir müssen uns in die Richtung von Kapazitätsmärkten bewegen. Mit diesem Mechanismus soll der Aufbau von Produktionskapazitäten gesteigert werden. Wer zu günstigen Kosten eine neue Leistung bereitstellen kann, der bekommt den Zuschlag. Er wird verpflichtet zum Bau, bekommt aber eine gewisse Garantie, dass er den nötigen Preis bekommt. Schweden und Deutschland machen dies vor. Die Energiestrategie führt dagegen in die breite Subventionierung. (Berner Zeitung)