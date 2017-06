Verhältnis zwischen Kirche und Staat soll gelockert werden

Die erste Lesung im Parlament ist im September vorgesehen, wie die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen am Mittwoch mitteilte. Sie hält den Erlass für eine gute Grundlage für das künftige Verhältnis zwischen Kirche und Staat.

Die Kirchen erhalten mehr Autonomie. So sollen sie ihre Geistlichen künftig selber anstellen und entlöhnen. Der Kanton soll sie dabei aber finanziell unterstützen.

Eine Kommissionsminderheit störte sich an der vorgesehen Planungs- und Finanzierungsperiode. Der Regierungsrat schlägt vor, dass der Grosse Rat die kantonalen Beiträge an die Landeskirchen für sechs Jahre festlegt. Eine Minderheit hält vier Jahre für sinnvoll - diese Periode gelte auch in vielen anderen Bereichen.

Zu den Landeskirchen zählen im Kanton Bern die evangelisch-reformierte, die römisch-katholische und die christkatholische Kirche. Der Kanton Bern ist mehrheitlich protestantisch. (chh/sda)