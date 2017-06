Vergewaltiger zu streng verwahrt – Kanton steht in der Kritik

Peter K. ist verwahrt. Der 68-Jährige soll in den 1990er-Jahren eine Frau vergewaltigt haben, bestreitet die Tat jedoch. Während elf Jahren sass er auf dem Thorberg. Im November ordnete das Berner Obergericht auf Druck des Bundesgerichts Vollzugslockerungen an, da sein Alter und eine schwere Lungenkrankheit das Rückfallrisiko stark mindern würden.

Die kantonale Abteilung für Straf- und Massnahmenvollzug (ASMV) sah sich jedoch ausserstande, diese Lockerungen auf dem Thorberg umzusetzen, und verlegte K. deshalb im März in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn. K. wendete sich mit einer Beschwerde ans Berner Obergericht.

Er bemängelt, dass er in ­Solothurn einem strengeren Regime unterworfen sei als zuvor auf dem Thorberg, von Vollzugslockerungen könne keinesfalls die Rede sein.

«Unerklärlich»

In ihrer Stellungnahme ans Obergericht, die dieser Zeitung vorliegt, spart die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern nicht mit Kritik an der ASMV. Es gehe nicht an, dass auch ein halbes Jahr nach dem Gerichtsurteil keine Vollzugslockerungen stattgefunden hätten. «Denn es liegt ein rechtskräftiger Entscheid des höchsten kantonalen Gerichts vor.»

Es sei unerklärlich, dass auf dem Thorberg die Vollzugslockerungen in Form begleiteter Ausgänge nicht hätten umsetzbar sein sollen. Zumal der Beschwerdeführer bald 70 Jahre alt sei und es ihm sein Gesundheitszustand nicht ermöglicht hätte, während eines begleiteten Ausgangs zu fliehen.

Die Generalstaatsanwaltschaft beantragt dem Obergericht, die Beschwerde von Peter K. gutzuheissen und die Behörden anzuweisen, die Vollzugslockerungen ohne weitere Verzögerungen umzusetzen. Die Abteilung für Straf- und Massnahmenvollzug – seit Anfang Mai heisst sie Bewährungs- und Vollzugsdienste (BVD) – wollte mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Stellung zur Kritik nehmen.

In einem anderen «einzigartigen Fall» hat das Obergericht Ende April einer Mitarbeiterin der ASMV einen Fall entzogen und die Beschwerde eines verurteilten Pädophilen gutgeheissen. Das Gericht geht zwar in seinen Erwägungen davon aus, dass die Mitarbeiterin der ASMV bei ihren Entscheidungen jeweils pflichtbewusst gehandelt habe.

Doch aufgrund ihrer Äusserungen und Handlungen sei es objektiv nachvollziehbar, dass sich die Verantwortliche eine feste Meinung gebildet habe, nämlich die, dass der Mann nicht therapie­fähig sei. Damit ist für das Obergericht der Anschein der Befangenheit zu bejahen.

Das Obergericht wies die ASMV an, das Dossier einer anderen Amtsperson zu übertragen. Auch in diesem Verfahren geht es ursprünglich um Vollzugslockerungen. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen Pädophilen, dessen 35-monatige Gefängnisstrafe zugunsten einer stationären Therapie aufgeschoben worden war. Die stationäre Massnahme wurde mehrfach verlängert. Der Vollzug sei dabei «nicht immer optimal» verlaufen, wie es in mehreren Gerichtsurteilen heisst.

Verwahrung beantragt

Wie im Fall von K. stellte sich die Generalstaatsanwaltschaft auch hier auf die Seite des Beschwerdeführers. Seit 2014 seien sich Gerichte und Sachverständige konstant einig gewesen, dass der Mann therapiefähig sei und Vollzugslockerungen in die Wege zu leiten seien. Die Fallverantwortliche tat die Bemerkungen des Gerichts im Entscheid zu den Vollzugslockerungen als Ansichtsäusserungen ab. Stattdessen veranlasste sie die Aufhebung der Massnahme und beantragte sogar eine Verwahrung.

Der Mann ist Mitte Mai nach elf Jahren bedingt aus dem Vollzug entlassen worden. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hatte einen Monat zuvor eine weitere Verlängerung der Massnahme bis Ende 2017 abgelehnt. Auch in diesem Urteil kommt die Vollzugsbehörde gar nicht gut weg. Für diese gebe es offenbar keine Alternative zur erneuten Verlängerung. Das Gericht stellte dabei die Ernsthaftigkeit der vorgelegten weiteren Vollzugsplanung ­infrage. (phm/hus)