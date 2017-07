Unwetter: Über 300 Schadensmeldungen im Bernbiet

Nach einer Tropennacht wurden am Samstag wieder Höchsttemperaturen von 30 bis 32 Grad Celsius gemessen. Doch dann verhagelte es in Teilen der Schweiz den Sommerplausch. In drei Regionen waren besonders kräftige Gewitterzellen aktiv: in der Region Aargau zwischen Olten und Lenzburg, in der Region des Bielersees und über dem nördlichen Teil des Bodensees.

Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern gingen von Samstagabend 16 Uhr bis Sonntagmorgen um 9 Uhr über 300 Schadensmeldungen ein, wie die Kapo am Sonntagmorgen mitteilte. Am stärksten betroffen war dabei das Seeland mit rund 230 Meldungen zu Wassereinbrüchen, diese kamen hauptsächlich aus Biel, Bellmund, Ipsach, Port und Nidau.

Auch im Oberaarague wütete das Unwetter erbarmungslos. Ca. 60 Meldungen gabs aus Roggwil, Niederbipp und Umgebung, wie die Kantonspolizei weiter meldet. Neben Wassereinbrüchen traten dort auch Sturmschäden wie z.B. lose Dachziegel auf. Ausserdem konnten aufgrund der Wetterkapriolen am Sonntagmorgen zwischen Langenthal und St. Urban LU keine Regionalzüge verkehren. Passagiere mussten auf Busse umsteigen.

Im Oberaargau fielen laut dem Meteorologen Reto Vögeli von Meteonews stellenweise knapp 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In Wynau im Kanton Bern wurden in nur 20 Minuten 31 Liter gemessen.

104 km/h Windstärke in Interlaken

Die Unwettern führten auch zu teils kräftigen Windböen. In Interlaken wurden gar Winde mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h registriert. Zudem regnete es auf dem Bödeli stark.

In Niedergösgen SO waren es 91 km/h, in Wynau BE 87 km/h und in Cressier NE sowie Grenchen SO waren es je 85 km/h.

Autobahn und Gleise in Zofingen überflutet

Heftige Gewitter haben in Zofingen AG zu grossflächigen Überschwemmungen, Hangrutschen und Stromunterbrüchen geführt. Bei der Notrufzentrale und der Feuerwehr gingen über 400 Schadensmeldungen ein. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Mehrere Betriebe, Keller, Tiefgaragen, Unterführungen und das Bahnhofparking standen unter Wasser. In einzelnen Quartieren fiel der Strom aus. Der Zivilschutz verteilte Trinkwasser, wie im Kurznachrichtendienst Twitter berichtet wurde. In den Strassenunterführungen stand das Wasser teils meterhoch, wie wie es in der Mitteilung heisst.

Das Unwetter beeinträchtigte auch den Verkehr auf Strasse und Schiene. Laut der Aargauer Kantonspolizei wurde die A1 bei Oftringen überflutet. Kurz nach 18 Uhr sei der Verkehr in beiden Richtungen komplett stillgestanden. Später konnten die Fahrzeuge über den Pannenstreifen geführt werden. Erst gegen 23 Uhr habe der Verkehr auf allen Fahrstreifen wieder freigegeben werden können.

In Zofingen standen zudem am Samstagabend zwei Gleise unter Wasser. Die Züge auf der Strecke Basel-Luzern fielen zwischen Olten und Luzern aus, wie der Bahninformationsdienst Railinfo mitteilte.

Am Sonntagmorgen waren noch mehrere Quartiere ohne Strom. Bevor die Stromversorgung wieder hergestellt werden könne, müssten rund 600 Wohnungen kontrolliert werden.

Abkühlung am Dienstag

Abkühlung bringt das schlechte Wetter nicht. Am Sonntag steigt die Gewitterneigung nach schwülwarmen bis -heissen 26 bis 30 Grad verbreitet an.

Merklich kühler wird es zum Wochenstart: Für Montag und Dienstag sagt Meteonews rund 25 Grad voraus. Die Woche bietet ein buntes Programm: Die Sonne zeigt sich immer wieder, aber zwischendurch ist mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.

(mib/ sih/ sda)