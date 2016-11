Umbau ja, Ausbau nein

Die elf Mitgliedskantone des Strafvollzugskonkordats Nordwest- und Innerschweiz haben sich gestern für das geplante Ausschaffungsgefängnis in Prêles ausgesprochen. «Um den Bedarf von 210 bis 220 Haftplätzen zu decken, sollen drei Standorte weiterverfolgt werden», sagt Konkordatssekretär Benjamin Brägger.

Die Regierungsvertreter haben sich demnach dafür ausgesprochen, dass in einer ersten Phase in Basel, Stans und Prêles je 60 Plätze entstehen sollen. Falls der Bedarf mit diesen Gefängnissen nicht gedeckt werden könne, gebe es zwei Optionen: «Entweder wird in Prêles ausgebaut oder ein vierter Standort in der Region Solothurn-Aargau eröffnet», sagt Brägger.

Grosser Rat entscheidet

Der Berner Polizeidirektor Hans-Jürg Käser (FDP) zeigte sich gestern erfreut über den Entscheid des Konkordats. Die 60 Plätze entsprächen aber lediglich dem Eigenbedarf des Kantons. Angeboten hat Käser dem Konkordat denn auch einen Ausbau auf 108 Plätze. Dass dieser zum heutigen Zeitpunkt nicht gewünscht ist, sei kein Problem, sagt Käser. «Wir gehen davon aus, dass wir das Ausschaffungsgefängnis auch mit 60 Plätzen wirtschaftlich betreiben können.»

Davon muss Käser im nächsten Jahr den Grossen Rat überzeugen. Dieser überwies am Donnerstag eine Motion, in der er zusätzliche Abklärungen und mehr Mitspracherecht fordert. Konkret muss der Polizeidirektor dem Parlament 2017 ein Gesamtkonzept für das Ausschaffungsgefängnis inklusive Investitions- und Betriebskosten vorlegen. Erst danach darf die Anstalt in Betrieb genommen werden. Zudem verlangten die Grossräte verbindliche Zusagen zur Nutzung von Haftplätzen vonseiten des Konkordats. Darauf aber müssen die Parlamentarier nach dem gestrigen Entscheid wohl vorerst verzichten.

Teure Fehlplanung

Ursprünglich wollte Käser das Gefängnis bereits im Januar 2017 eröffnen. Dieser Zeitplan war jedoch zu knapp berechnet. Das Bundesamt für Justiz verlangte zusätzliche bauliche Anpassungen, und die Abklärungen zur benötigten Anzahl Haftplätze dauerten länger als geplant.

Seit Anfang November ist das Jugendheim Prêles auf dem Tessenberg geschlossen. Weil die In­stitution notorisch unterbelegt war, hatte sich der Regierungsrat Anfang 2016 zu diesem Schritt entschieden. Nur vier Jahre vorher war das Heim noch für 38 Millionen Franken umgebaut worden. Mitschuldig an dieser Misere waren gemäss einem Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates die zuständigen Ämter der Polizei- sowie der Baudirektion. (Berner Zeitung)