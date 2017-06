Tod für erkrankte Bienen

Der Imkerverein des Freiburger Sensebezirks erhebt massive Vorwürfe an den Kanton. Das autoritäres Auftreten der Bieneninspektoren sorge für ein Klima der Angst. Der Kanton gesteht «gewisse Schwierigkeiten» ein. Mehr...

Im Kanton Bern werden in zehn Belegstationen drei an die Region angepassten Bienenrassen gezüchtet. Damit diese sich paaren, will der Kanton Schutzgebiete um die Stationen einrichten. Mehr...