Telefonbetrüger bedrohen Ausländer

Neue Betrugsmasche Spoofing: Bei Verdacht die Polizei informieren

Mit der Internettelefonie hat auch eine neue Betrugsmasche Einzug gehalten, das Spoofing, auf Deutsch schwindeln. Ausländische Callcenter oder Betrüger bedienen sich dieses miesen Tricks, um an Kundschaft zu kommen.



Sie gaukeln den Konsumenten oder Opfern vor, mit einer Schweizer Telefonnummer zu telefonieren. Damit wollen sie Vertrauen erschleichen. Die meisten der Spoofing-Anrufe mit geklauter Nummer stammen aber aus dem Ausland.



In vielen Fällen benutzen Betrüger nebst Firmen- oder Behördennummern auch solche von unbeteiligten Privatpersonen. Laut Kapo kann man sich so vor Betrügern schützen: misstrauisch werden, wenn man um Geld angefragt wird – auch wenn die Begründung logisch klingt.



Kein Geld an unbekannte Personen schicken und schon gar nicht via Geldtransferservice. Geht es um Geld oder persönliche Informationen – keine spontanen Entscheidungen treffen, sondern die bekannte Behörde/Stelle oder Person, die der Anrufer zu sein vorgibt, selbst anrufen und sich nach der gestellten Forderung erkundigen.



Kommt eine Kontaktaufnahme verdächtig vor, 112 oder 117 anrufen und die Polizei informieren.