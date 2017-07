Regierungsrat will Flüchtlinge mit weniger Geld besser integrieren

Reaktionen

Links Empörung, rechts Zufriedenheit



Wenn es um die Asylpolitik geht, sind die Positionen zementiert, der Graben zwischen links und rechts tiefer als bei anderen Themen. So gesehen sind die Reaktionen auf die am Donnerstag publizierte Detailkonzeption zur Neuausrichtung des Asylwesens keine Überraschung.



Nathalie Imboden (Grüne, Bern) kann nicht verstehen, dass die Auflagen an vorläufig Aufgenommene verschärft werden. «Es ist kontraproduktiv, dass sie erst eine Wohnung bekommen, wenn sie das Sprachniveau A1 erreicht und eine Arbeitsstelle gefunden haben.» Somit blieben sie länger in der Kollektivunterkunft und unter sich. «Zu einem Austausch mit der einheimischen Bevölkerung kommt es erst später, die Integration verzögert sich also.»



Regina Fuhrer (SP, Burgistein) bemängelt, dass vorläufig Aufgenommene ohne Arbeitsstelle oder ohne genügende Sprachkenntnisse in den Kollektivunterkünften verbleiben müssen und sich selber überlassen werden sollen. «Da besteht die Gefahr von Ghettobildung.»

Zufrieden ist die politische Rechte. Auch, weil die Vorlage nun konkretere Massnahmen enthält als in der ersten Fassung. Andrea Gschwend (SVP, Oberburg) sagt: «Es geht in die richtige Richtung.» Besonders begrüssenswert findet sie, dass die ­Höhe der Sozialhilfe vom Integrationsstand abhängig gemacht werden soll. Auch die Verschärfung in der Unterbringung begrüsst sie: «Es ist richtig, dass Asylsuchende nur dann in eine Wohnung wechseln dürfen, wenn sie gewisse Anforderungen erfüllen.»



Philippe Müller, FDP-Grossrat und Regierungsratskandidat aus Bern, ist mit dem verschärften Asylpapier auch zufrieden. «Es ist richtig, dass Asylsuchende, die in der Schweiz bleiben, mit sanftem Druck zur Integration gezwungen werden.» Der Kanton dürfe für seine Leistungen etwas verlangen.phm