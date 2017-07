Regierung legt zweites kantonales Integrationsprogramm vor

Im Zentrum des Programms steht das Ziel, sie möglichst rasch in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wie die Kantonsregierung am Donnerstag mitteilte. Sie sollen so eigenständig für den Lebensunterhalt aufkommen können und nicht von der Sozialhilfe abhängig sein.

Bei den jungen Erwachsenen stehen der Erwerb der Grundkompetenzen und das Erlernen der Amtssprachen im Vordergrund. Vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge im Alter von über 25 Jahren sollen möglichst rasch im Arbeitsmarkt Fuss fassen können.

Wie im Detailkonzept zur bernischen Asylstrategie verpflichtet der Regierungsrat diese Personen aber auch mit dem Integrationsprogramm 2018-20, die erforderlichen Sprach- und Grundkenntnisse rasch zu erwerben.

Dieses Programm reicht die Berner Regierung demnächst beim Bund ein, um bis Ende Jahr eine Programmvereinbarung abzuschliessen und damit Zugang zu Bundesgeldern zu erhalten. Es stützt sich gemäss der Mitteilung auf das «bewährte» Berner Modell zur Integrationsförderung von Ausländern.

Gemeint sind Erstgespräche in der Gemeinde, regionale Ansprechstellen für weiterführende Beratung und verpflichtende Massnahmen in Form von Integrationsvereinbarungen.

Grüne sagen «Ja, aber...»

Die Grünen des Kantons Bern begrüssen laut einer Mitteilung, dass der Kanton Bern die Massnahmen zur Integration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen verstärken will. «Nicht akzeptabel» sei, dass der Kanton ab 2020 auch für anerkannte Flüchtlinge eine Leistungssenkung bei der Sozialhilfe plane. (chh/sda)