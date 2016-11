Rascherer Gehaltsanstieg für junge Kantonsangestellte

Berner Kantonsangestellte erhalten künftig in den ersten Berufsjahren rascher mehr Lohn. Im Verlauf des Berufslebens flacht der Gehaltsanstieg dann ab. Die Regierung hat eine entsprechende Änderung der Personalverordnung beschlossen. Erstmals angewendet wird das neue Modell 2018.

Bis anhin entwickelten sich die Gehälter der Kantonsangestellten in gleichen Schritten, unabhängig vom Alter. Mit dem neuen Modell will die Regierung dem Umstand Rechnung tragen, dass Mitarbeitende in jüngeren Jahren oftmals Familie gründen und dafür mehr finanziellen Spielraum brauchen.

Ausserdem sei es im Hinblick auf die berufliche Vorsorge gut, früh ein Pensionskassenguthaben zu bilden, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das neue, degressive Lohnmodell weiterhin auch die individuelle Leistung berücksichtigen.

Löhne im kommenden Jahr

Für das kommende Jahr hat die Regierung ein Prozent für Lohnmassnahmen im Budget eingestellt. Dazu kommen 0,8 Prozent der Lohnsumme aus Rotationsgewinnen. Diese entstehen, wenn ältere Mitarbeitende austreten und durch jüngere mit tieferem Gehalt ersetzt werden.

Von den zur Verfügung stehenden Mitteln werden 0,9 Prozent der Lohnsumme für den individuellen Gehaltsaufstieg eingesetzt. 0,3 Prozent werden für Korrekturmassnahmen verwendet. Sie gehen an Mitarbeitende mit Lohnrückständen. Die verbleibenden 0,6 Prozent werden eingesetzt, um die Systemumstellung auf den degressiven Gehaltsaufstieg vorzunehmen.

Für Lehrkräfte und Schulleitungen setzt der Kanton für kommendes Jahr ebenfalls ein Prozent für Lohnmassnahmen und 0,8 Prozent aus Rotationsgewinnen ein. Die Summe wird allerdings etwas anders aufgeteilt.

Bei den Lehrkräften und Schulleitungen wurde nämlich bereits 2014 ein degressiver Gehaltsaufstieg eingeführt. Dementsprechend werden 1,5 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel für den individuellen Lohnaufstieg verwendet, 0,3 Prozent für Korrekturmassnahmen. (tag/sda)