Lobby-Instrument oder mehr?

Urs Schneider, Kampagnenleiter für die Bauerninitiative für Ernährungssicherheit, ist guter Dinge: «Nach dem Nationalrat ist nun auch die ständerätliche Kommission der Ansicht, dass Ernährungs­sicherheit in die Verfassung gehört», sagt er. Das Bekenntnis dazu ist für den stellvertretenden Direktor des Schweizer Bauernverbands (SBV) der Gegenentwurf der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK). Morgen wird der Ständerat ­darüber diskutieren.

Der Bundesrat, der die Initiative ablehnt, erwog bereits einen Gegenvorschlag, beerdigte diesen aber nach der Vernehmlassung. Im März 2016 stimmte dann der Nationalrat etwas überraschend der Initiative zu.

Unnötig und wirkungslos

Zu einer anderen Interpretation als Schneider kommt Alain Griffel. Der Rechtsprofessor an der Universität Zürich bemängelte schon verschiedentlich die Verluderung in der Gesetzgebung. Für ihn ist die Initiative ein «politisches Lobby­vehikel» – noch dazu ein unnötiges, weil der Landwirtschaftsartikel in der Verfassung deren Anliegen bereits abdecke. Zwar sei dort nicht explizit die einheimische Landwirtschaft erwähnt, doch sei diese sachlich enthalten. «Wozu sonst sollte der Bund die Landwirtschaft fördern?», fragt Griffel rhetorisch. Zusammen mit dem Raumplanungsgesetz seien die Zielsetzungen genügend abgedeckt.

Wenn schon kann Griffel dem Gegenentwurf der WAK etwas abgewinnen. Dieser sei zumindest so formuliert, wie es einem Verfassungsartikel anstehe. Allerdings würde auch dieser toter Buchstabe bleiben: «Seine Steuerungskraft wäre gering, aber schaden würde er wohl nicht», ist Griffels vernichtendes Urteil.

Urs Schneider lässt insbesondere den Lobbyvorwurf nicht auf sich sitzen. Der Initiative habe nicht nur Eigennutz Pate gestanden. Ebenfalls gehe es nicht darum, das Rad der Zeit zurückzudrehen, wie man hie und da höre. «Wir wollen jungen Landwirten vielmehr eine Perspektive bieten und Ernährungssicherheit, die auf der einheimischen Landwirtschaft aufbaut, in der Verfassung verankern.» Das werde von der Bevölkerung mitgetragen. Er verweist auf die innert dreier Monate gesammelten Unterschriften für die Initiative und eine im Sommer 2015 veröffentlichte Studie des Bundesamts für Landwirtschaft.

Auch den Einwand, die Stossrichtung der Initiative sei diffus, lässt er nicht gelten (siehe Box). In einer von der Delegiertenversammlung verabschiedeten Charta sei definiert, was die Initiative verlange: Der Grenzschutz solle nicht abgebaut werden, ein Ausbau sei ebenso wenig das Ziel. Man wolle statt mehr ökologischer Ausgleichsflächen die Qualität auf den bestehenden Flächen verbessern. Zudem solle der Verlust von Kulturland zum Beispiel durch verdichtetes Bauen verringert werden.

Abgestimmt wird sicher

Der Gegenentwurf greift etliche dieser Punkte auf, enthält aber auch interpretierungsbedürftige Passagen, wie Schneider anmerkt. Jedenfalls verzögert er die parlamentarische Beratung. Deren Ausgang ist offen. Sicher ist hingegen eine Volks­abstimmung. Schneider erwartet sie im Herbst 2017 oder im Frühjahr 2018. Je nachdem wird das Stimmvolk dann über die Initiative, über den Gegenentwurf oder sogar über beides befinden können. Der SBV hält sich alle Optionen offen. Schneider betont: «Von einem Rückzug der Initiative haben wir bis jetzt nie gesprochen.»

Der Landwirtschaftsartikel, der 1996 vom Stimmvolk deutlich angenommen wurde und jetzt ergänzt werden soll, geht ebenfalls auf eine Bauerninitiative zurück. Am Ende wurde sie zugunsten eines Gegenvorschlags zurückgezogen.

