Keine Gratis-Velokurse für Asylsuchende

Thun Im September werden unter dem Titel «I like to bike» Velofahrkurse für erwachsene Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Damit soll die Integration gefördert werden. Mehr...

Die Suche nach den zusätzlichen 3300 Plätzen für Asylsuchende läuft laut dem Kanton Bern gut. Trotz weniger Flüchtlingen hält er an dieser Planungsgrösse fest. Mehr...

Mit der neuen Asylstrategie will die Regierung Flüchtlinge besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Die Strategie dürfte allerdings teuer werden. Und im Übrigen bleibt das Papier so vage, dass alles auf einen Schiffbruch im Grossen Rat hindeutet. Mehr...