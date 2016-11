Kein Interesse an Mobilitiy-Pricing-Versuch

Der Kanton Bern darf sich nicht an einem der Mobility-Pricing-Versuche beteiligen, die der Bundesrat in mehreren Schweizer Regionen durchführen möchte. Das hat der bernische Grosse Rat entschieden.

Er nahm am Mittwoch im Berner Rathaus eine entsprechende Forderung der BDP relativ knapp an, nämlich mit 79 zu 70 Stimmen. Die genau gegenläufige Forderung aus den Reihen der GLP, der Grünen und der EVP, nämlich dass der Kanton Bern an einem Versuch Interesse signalisieren solle, lehnte er mit 80 zu 68 Stimmen ab.

Auch keine eigenen Modelle

Der Kanton Bern muss nun dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) von Bundesrätin Doris Leuthard mitteilen, dass der Kanton Bern kein Interesse an einem Pilotversuch mit Mobility Pricing im Grossraum Bern hat.

Der Grosse Rat forderte die Regierung auch auf, auf kantonseigene Modelle für Road Pricing und Mobility Pricing zu verzichten.

Während Road Pricing ein Ansatz ist, mit Gebühren den Strassenverkehr besser zu lenken oder auf den öffentlichen Verkehr zu verlagern, bezieht Mobility Pricing auch den öffentlichen Verkehr mit ein. (mbu/sda)