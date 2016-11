Kanton soll drei Prämienregionen fordern

Der Vorschlag des Bundes, den Kanton Bern künftig nicht mehr in drei, sondern in zwei Prämienregionen aufzuteilen, stösst auf Widerstand. Das Berner Kantonsparlament hat am Mittwoch den Regierungsrat beauftragt, sich beim Bund für die Beibehaltung von drei Regionen einzusetzen.

Die aktuelle Einteilung werde dem heterogenen Kanton Bern besser gerecht, betonten die meisten Fraktionen am Mittwoch im Grossen Rat. Die Neueinteilung nach den Vorstellungen des Bundes würde vielen Menschen im Kanton Bern noch höhere Prämien bescheren.

Die definitive Einteilung der Regionen nimmt der Bund vor. Der Kanton Bern kann sich aber im Rahmen einer Konsultation äussern.

Deutlicher Entscheid

Der Grosse Rat überwies diese Forderung deutlich. Grünes Licht gab das Parlament auch für eine Überprüfung der Zuteilung der bernischen Gemeinden in eine der drei Regionen.

Die Zuteilung sei veraltet und basiere noch auf den vor Jahren abgeschafften Amtsbezirken. Ausserdem fussten die zugrundeliegenden Berechnungen nicht mehr auf der aktuellen Versorgungslage.

Vor diesem Hintergrund wollte das Parlament, dass die Regierung einen auf aktuellen Zahlen basierenden Vorschlag ausarbeiten und dem Bund im Rahmen der Konsultation vorlegen.

Schliesslich stimme der Rat auch der Forderung zu, die Regionen Emmental und Oberaargau seien der tiefsten Prämienregion zuzuschlagen. Er tat dies allerdings nur in der unverbindlichen Form eines Postulats. (mbu/sda)