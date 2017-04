Immer weniger Versicherungen zahlen

Wenn ein Landwirt krank ist oder Ferien machen will, kann er im Kanton Bern die Mitarbeitenden der Landwirtschaftlichen Betriebs- und Familienhilfe (LBF) anfordern. Zu einer Tagespauschale und für Verpflegung arbeiten sie in den Bauernbetrieben.

50 Franken kostet die LBF-Vereinsmitgliedschaft jährlich. Sie zahlt sich aber aus: Nichtmitglieder bezahlen pro Einsatztag 250 Franken plus 150 Franken Vermittlungsgebühr. Für Mitglieder ist die Tagespauschale günstiger, die Vermittlungsgebühr fällt weg.

Besonders günstig ist es, wenn das Mitglied bei einer Krankenkasse versichert ist, die sich an den Kosten beteiligt. Dazu gehören die Agrisano mit einem Zusatz, die Sumiswalder, die Swica, die KPT und die Sanitas. Mitglieder mit einem steuerbaren Einkommen unter 50'000 Franken bezahlen je nach Kasse eine Tagespauschale von 120 bis 160 Franken.

Ist er bei einer nicht beteiligten Krankenkasse, bezahlt der Landwirt als Vereinsmitglied pro Tag 170 Franken plus Verpflegung. Verdient er mehr als 50'000 Franken im Jahr oder beansprucht die Hilfe länger als 28 Tage, sind die Tarife höher.

51 Franken Verlust pro Tag

Bis Ende März gab es noch eine weitere Abstufung für Landwirte mit tieferen steuerbaren Einkommen: Mitglieder, die höchstens 30'000 Franken verdienten und bei einer angeschlossenen Krankenkasse versichert waren, mussten 10 Franken am Tag weniger bezahlen. Seit April jedoch fällt diese Tarifstufe weg.

Der Grund: Nach der Helsana 2016 bezahlt seit Anfang Jahr nun auch die Concordia keine Krankenversicherungsbeiträge mehr an die Betriebs- und Familienhilfe. Die Zusammenarbeit passe nicht in die zukünftige Ausrichtung von Partnerschaften, heisst es seitens der Concordia.

«Wir müssen eine ausgeglichene Rechnung anstreben», sagt Margrit Renfer, Geschäftsführerin der Betriebs- und Familienhilfe. Als die Visana vor zwölf Jahren keine Beiträge mehr bezahlte, führte der Verein den Mitgliederbeitrag ein. «Wir haben überlegt, diesen zu erhöhen. Doch der Betrag von 50 Franken ist bei uns fast unantastbar», sagt Renfer.

Zurzeit fährt der Verein pro Einsatztag einen Verlust von gut 51 Franken ein. Durch die Mitgliederbeiträge und die Beiträge über die Krankenversicherungen werde dieses Minus wieder gedeckt, sagt Renfer. Doch hätte der Verein letztes Jahr nicht Rückstellungen von 33'000 Franken auflösen können, hätte er ein Minus geschrieben.

Mehr Betriebstage

«Wir müssen über neue Finanzierungsmodelle nachdenken», sagt Renfer. Denn während immer ­weniger Versicherungen zahlen, nehmen die Einsatztage zu – und somit das Minus, das durch die Tarife oder die Mitgliederbeiträge gedeckt werden muss.

7772 Einsatztage leisteten die Betriebshelfer letztes Jahr – das sind fast 1000 mehr als im Vorjahr und so viele wie seit sechs Jahren nicht mehr. Ein Wunsch wäre, dass sich der Kanton Bern als Agrarkanton am Minus beteiligt. «Doch das wird mit der aktuellen Spardiskussion wohl kaum möglich sein», sagt Renfer. Also geht das Brüten über neuen Lösungen weiter.

