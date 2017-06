Heime verlieren 10 Millionen Franken

Beim Sparpaket 2014 trat der Grosse Rat auf die Bremse: Er wollte im Behindertenbereich nicht wie vom Regierungsrat vorgeschlagen über 15 Millionen Franken sparen, sondern nur 3 Millionen. Die Behinderten­institutionen konnten damals das Schlimmste abwenden. Nun geraten sie erneut in den Fokus.

Geht es nach der Regierung, müssen sie künftig insgesamt mit 10,6 Millionen Franken pro Jahr weniger auskommen als bisher. Der Kanton rechnet aber nur mit Einsparungen von 9,2 Millionen, der Rest fällt bei den Gemeinden an. Einerseits werden die Kantonsbeiträge an die Institutionen für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene linear um 1,7 Prozent gekürzt. Andererseits verlangt der Kanton künftig Geld von Institutionen zurück, die mit einer Betriebspauschale abgegolten werden, diese aber nicht komplett aufgebraucht haben.Socialbern, der Verband sozialer Institutionen, erachtet die Massnahmen als «behindertenfeindlich». «Sie treffen Menschen, die auf eine spezielle Förderung, Begleitung und Pflege angewiesen sind», sagt Geschäftsführer Rolf Birchler.

Die Folgen seien absehbar: «Sparen bedeutet Personalabbau, also weniger Förderung, weniger Betreuung, weniger Pflege.» Die vom Regierungsrat und vom Grossen Rat postulierte Selbstbestimmung und Teilhabe der Menschen mit Behinderung werde damit «definitiv zum Lippenbekenntnis». Kritik übt Birchler insbesondere an der «undifferenzierten linearen Kürzung der Beiträge». Besser wäre es, laut Birchler, mit einer Reduktion des Verwaltungsaufwands Geld einzusparen. «So führen beispielsweise immer noch drei kantonale Direktionen eigene Verwaltungseinheiten zur Jugendhilfe, was offensichtlich zu Mehraufwand führt.»

Die Geschäftsführerin der kantonalen Behindertenkonferenz Bern, Yvonne Brütsch, geht davon aus, dass die Kürzungen am stärksten Jugendliche und Erwachsene mit einem anspruchsvollen Betreuungsaufwand treffen werden. «Wenn die Institutionen künftig weniger Geld zur Verfügung haben, ist es für sie attraktiver, Personen mit einem tiefen Betreuungsaufwand aufzunehmen», sagt sie. Denn diese sind in der Regel weniger kostenintensiv. Die bereits heute anspruchsvolle Platzsuche werde damit für Personen mit grossem Handicap künftig noch schwieriger. (Berner Zeitung)