Grosser Rat will die BLS nicht antasten

Eigentlich hätten die Motionäre weiter gehen wollen: Sie forderten mit ihrem Vorstoss, die Regierung sollte die Eigentümerstrategie der BLS überarbeiten.

Sie sollte prüfen, ob man Personen- beziehungsweise Busverkehr an SBB, RBS, die Post oder Dritte verkaufen könnte. Allerdings zog Motionär Thomas Brönnimann (GLP, Mittelhäusern) all diese Punkte zurück.

Sie wären seiner Meinung nach chancenlos gewesen. Das war indes auch der letzte Punkt, an dem Brönnimann festhielt: Der Verkauf des Güterverkehrsgeschäfts. Brönnimann argumentierte, dass der Cargo-Bereich nicht Aufgabe des Kantons sei.

Er rentiere nicht wirklich und stehe mit dem Güterverkehr der SBB in einem fragwürdigen Wettbewerb. Die öffentliche Hand trage damit ein zu grosses Risiko. «Ich prophezeie dem Güterverkehr eine schlechte Zukunft.»

Weiter zitierte Brönnimann eine eben erschienene Studie der Denkfabrik Avenir Suisse, die fordert, der Bund solle sich als Gross- oder Hauptaktionär von Post, SBB und Swisscom zurückziehen (wir berichteten).

Regierungsrätin Barbara Egger (SP) widersprach: Der Bund wolle bewusst einen Wettbewerb im Güterverkehr. Zudem rentiere der Cargo-Bereich der BLS durchaus. Der Grossteil der Parlamentarier stellte sich auf die Seite der Verkehrsdirektorin.

Ausser von der GLP und einer Grünen erhielt Brönnimann keine Unterstützung. Mit 130 zu 9 Stimmen lehnte der Grosse Rat das Anliegen ab.

Zwischenhalt vom Tisch

Gar nicht erst zur Diskussion kam es in einem anderen Thema, das die BLS betrifft: Grossräte aus dem Emmental und dem Oberland setzten sich dafür ein, dass einzelne Lötschbergerkompositionen an Wochenenden in Bern-Wankdorf einen Halt einlegen würden.

So könnten Reisende aus dem Emmental den Anschluss auf den Lötschberger in Richtung Oberland erreichen, der am Hauptbahnhof Bern knapp verpasst wird. Die Motionäre zogen das Anliegen zurück, weil sie nach der Antwort der Regierung sahen, dass ein Zwischenhalt wegen des eng getakteten Fahrplans nicht möglich ist. (Berner Zeitung)