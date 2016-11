Grosser Rat stellt sich hinter neue Berner Asylstrategie

Vor der Debatte musste man eher davon ausgehen, dass die Strategie an die Regierung zurückgewiesen würde: Diejenige Kommission, welche das fünfzigseitige Papier zuhanden des Parlaments vorberaten hatte, legte diesem einen Rückweisungsantrag vor. Häufig widerspiegeln die Mehrheitsverhältnisse in diesen Kommissionen die Verhältnisse im Rat.

Für Rückweisung stimmten dann aber nur die Mehrheit der SVP-Fraktion und die EDU-Fraktion. Sie wollten die Strategie mit Auflagen an die Kantonsregierung zurückweisen.

Die Mehrheit des Grossen Rats fand hingegen, dieser könne die Strategie verabschieden und die Mängel darin in Form von Planungserklärungen an die Adresse der Regierung geltend machen. Planungserklärungen sind Forderungen an die Regierung. Das tat der Rat und überwies eine ganze Reihe von solchen Erklärungen.

Neue Zuständigkeiten

Die neue bernische Asylstrategie bringt insbesondere eine neue Kompetenzaufteilung in der Kantonsverwaltung: Die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) wird neu zuständig für Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Die Polizei- und Militärdirektion (POM) wird sich neu nur noch um den Vollzug von Wegweisungen und die Nothilfe kümmern.

Ziel der Strategie ist, Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene besser zu integrieren. Dies beispielsweise, indem die Bemühungen verstärkt werden, den Asylsuchenden Arbeit zu geben. Im Gegenzug sollen Leute mit abgewiesenem Asylgesuch rascher ausgeschafft werden. Mit der neuen Strategie reagiert der Kanton Bern auch auf die Reformen auf Bundesebene.

Das neue Konzept will auch das Problem lösen, dass in den vergangenen Jahren bei hohen Asylgesuchszahlen zuweilen zu wenige Plätze vorhanden waren. Dies will die Berner Regierung künftig verhindern, indem sie Regierungsstatthalter und Gemeinden von Anfang an in Planung, Beschaffung und Suche von Unterkünften einbezieht.

Die Gemeinden und Statthalter arbeiten gemäss Strategie aktiv mit. Verteilt werden die Asylsuchenden künftig proportional zur Bevölkerung auf die Regionen.

Der Regierungsrat hat nun zusätzlich in der Strategie zu verankern, dass bestraft wird, wer Integrationsvereinbarungen missachtet. Das ist eine der vom Grossen Rat verabschiedeten Planungserklärungen.

Gemäss einer anderen soll die Regierung sicherstellen, dass die Erwerbsquote von Asylsuchenden möglichst den Zielwert von fünf Prozent übersteigt. Und sie soll sicherstellen, dass die Wirtschaft angemessen in die Integrationsprozesse eingebunden wird.

Auch Gesetzesänderung aufgegleist

Am Mittwochabend nahm der Rat auch eine Änderung des Einführungsgesetzes zum Ausländer- und Asylgesetz in Angriff. Diese hat direkt mit der neuen Asylstrategie zu tun. Sie soll bewirken, dass künftig die bernischen Regierungsstatthalter die Gemeinden verpflichten können, Asylunterkünfte bereitzustellen.

Dies allerdings nur in einer sogenannten «angespannten Lage» in einem dreistufigen Modell. Die beiden anderen Stufen sind «normale Lage» und «Notlage». Weiterhin soll die Regierung in einer Notlage besondere Bestimmungen des Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes anwenden können.

Mit der neuen Regelung will der Kanton die Probleme des vergangenen Jahrs vermeiden. Damals schickte die POM fünf Gemeinden Verfügungen zur Öffnung von Zivilschutzanlagen, zog sie dann aber wieder zurück, als diese vor Verwaltungsgericht zogen. Damals herrschte ein Bettenmangel im Asylbereich.

Am Mittwochabend lehnte der Grosse Rat bereits einen Rückweisungsantrag seiner vorbereitenden Kommission zu dieser Gesetzesrevision ab. Die Änderung ist also aufgegleist. Er unterbrach aber die Beratungen in der Detaildebatte und wird diese am Donnerstag fortführen. (chh/sda)