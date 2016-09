Für Oberaargauer und Emmentaler wird es massiv teurer

Am Montag hat Bundesrat Alain Berset (SP) nicht nur die neuen Krankenkrassenprämien präsentiert. Sein Departement teilte gleichentags auch mit, dass es die ­Prämienregionen in grossen Kantonen wie Bern neu zeichnen will.

Diese Änderungen treten jedoch erst 2018 in Kraft. Für die aktuelle Prämienrunde diesen Herbst spielen sie noch keine Rolle.

Verlierer und Gewinner

Nächstes Jahr hingegen müssen viele Versicherte im Kanton Bern mit einem zweifach bitteren Prämienherbst rechnen. Nebst der alljährlichen Prämienerhöhung wirkt sich dann auch die neue Einteilung der Regionen aus. Die neue Prämiengeo­grafie wird Verlierer und Gewinner produzieren.

Zu den Nutzniessern gehören die Regionen um die Städte Bern, Biel und Thun. Der Rest des Kantons rutscht in eine teurere Region, speziell stark trifft es den Oberaargau und das Obere Emmental (siehe Karte).

Die neuen Prämienregionen

Der Reihe nach. Heute ist Bern in drei Prämien­regionen unterteilt. Die höchsten Prämien sind in Region 1 – rund um die Städte Bern und Biel – fällig, die tiefsten in Region 3, die das Oberland ohne Thun, den Oberaargau und das Obere Emmental umfasst.

Die Idee dahinter ist simpel – etwas plakativ lässt sie sich so zusammenfassen: Wenn Bewohner ländlicher Gebiete weniger zum Arzt rennen, sollen sie tiefere Prämien bezahlen als die Städter, die Spitäler und Spezialärzte en masse vor der Haustüre haben.

Nur noch zwei Regionen

Die Prämiendifferenzen fallen ­finanziell ins Gewicht. So zahlen Visana-Kunden 2017 in der Region 1 für die Grundver­sicherung 519 Franken im ­Monat. In der Region 2 sind es 72 Franken weniger, in Region 3 sogar 110 Franken (bei 300 Franken Franchise). Umso gravierender ist, dass die heutige Einteilung überholt ist. Sie basiert immer noch auf den Amts­bezirken, die 2010 abgeschafft wurden.

Die neuen Prämienregionen, die der Bund nun vorschlägt, sind deutlich übersichtlicher als die alten. Sie orientieren sich an den neuen Verwaltungskreisen. Künftig soll es nur noch zwei Prämienregionen geben, da die regionalen Unterschiede bei den Gesundheitskosten nicht mehr so gross sind, dass sie eine Dreiteilung rechtfertigen würden. Die teurere Zone heisst neu Region A, die günstigere Region B.

In die Region B schafft es nur das Oberland.



In die Region B schafft es nur das Oberland. Die teurere Region A umfasst den grossen Rest vom Mont Soleil bis zum Hohgant. Allerdings dürfen die Prämien von A zu B höchstens noch um 6 Prozent variieren. Genaue Zahlen zur künftigen Prämien­belastung in den Regionen liegen nicht vor, zumal die Prämien 2018 ohnehin in den Sternen stehen.

Die Kosten entscheiden

Annäherungsweise ist der Fall aber relativ klar: Das Prämienniveau der neuen Region A wird irgendwo zwischen den heutigen Regionen 1 und 2 liegen, die künftigen B-Prämien irgendwo zwischen den heutigen Regionen 2 und 3. Somit lassen sich auch die Gewinner und Verlierer der neuen Prämienkartografie identifizieren. Am auffälligsten ist, dass die Oberaargauer und Emmentaler, die heute in der günstigsten Region sind, in die teurere Region A wechseln.

Wie lässt sich das begründen? Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die neue Einteilung anhand eines ausgeklügelten ­mathematischen Regelwerks berechnet. Entscheidend sind die durchschnittlichen Gesundheitskosten, die die Bevölkerung der einzelnen Verwaltungskreise in der Grundversicherung verursacht.

Da die Kosten von der Zusammensetzung der Bevölkerung abhängen, hat das Amt die Zahlen um den Einfluss der Faktoren ­Alter und Geschlecht bereinigt. Heraus kam eine Liste, bei der als Erstes auffällt, wie gering die ­regionalen Kostenunterschiede sind.

Neue Prämiengeografie

Teurere Prämienregion A Gesundheitskosten* Bern-Mittelland 301 Fr. Berner Jura 294 Fr. Biel 293 Fr. Oberaargau 291 Fr. Emmental 289 Fr. Seeland 288 Fr.

Günstigere Prämienregion B Gesundheitskosten?* Thun 284 Fr. Frutigen-N’simmental 280 Fr. O’simmental-Saanen 273 Fr. Interlaken-Oberhasli 270 Fr.

*Die Kosten sind standardisiert, das heisst regionale Unterschiede nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand wurden rechnerisch eliminiert. Quelle BAG

Unvermeidliche Grenzfälle

Emmentaler, Oberaargauer oder Seeländer mögen sich fragen, warum sie zur teureren Region A gehören, obwohl ihre Kosten näher bei Thun liegen als bei Bern. Die Antwort des BAG: «Es liegt in der Natur von Grenzen, dass sie ‹Grenzfälle› verursachen.» Das lasse sich nie vermeiden. Einziger Trost für jene, die knapp auf der teureren Seite der Grenze sind: Das BAG wird die Ein­teilung in Zukunft regelmässig aktualisieren.

Ohnehin sind die neuen Prämienregionen noch nicht definitiv. Der Vorschlag ist bis Mitte ­Januar in der Vernehmlassung. Danach ist das Departement ­Berset allein zuständig für den Entscheid. (Berner Zeitung)