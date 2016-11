Ein Fernrohr für finanzielle Weitsicht

Was in der Kommission abgesprochen wurde, muss nicht bis zum Ende der Grossratsdebatte gelten. Vor allem wenn eine Regierungsrätin für einmal aus der Reihe tanzt. Diese Erfahrung machte am Montag Finanzkommissionspräsident Jürg Iseli (SVP, Zwieselberg).

Bei der Debatte um den Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2020 stellte er für die Kommissionsmehrheit den Antrag, das Geschäft zurückzuweisen.Die Finanzaussichten für den Kanton Bern sind düster: Für 2019 und 2020 sind Defizite prognostiziert, die Schulden wachsen um insgesamt 436 Millionen Franken.

Eine knappe Kommissionsmehrheit wollte deshalb im kommenden März mit diversen Auflagen erneut über den Finanzplan bestimmen und zudem von der Regierung hören, wie sie ab 2018 einen ausgeglichenen Finanzhaushalt erreichen will.

Dies sollte ein Zeichen sein, dass sich der Grosse Rat eine längerfristige, sprich weitsichtigere, Finanzpolitik wünscht und möglichst früh auf negative Entwicklungen reagieren möchte.

Wie die FDP kippte

Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) kehrte aber den Spiess um und hatte zu diesem Geschäft nicht wie üblich das letzte, sondern das erste Wort. Sie hatte dies bereits beim vorherigen Geschäft getan: In der Budgetdebatte widmete sie ihr Schlusswort nicht eigentlich dem Voranschlag, sondern vor allem dem Finanzplan.

Sie appellierte an «alle vernünftigen Kräfte in diesem Saal», das Geschäft nicht zurückzuweisen. Um im März fertige Vorschläge zu präsentieren, müsste die Regierung diese wegen der nötigen Fristen am 18. Januar beschliessen. «Wie soll dabei etwas Fundiertes und rechtlich Zulässiges entstehen?»

Die Regierung habe ein Sparpaket von 250 bis 300 Millionen Franken in Angriff genommen. «Ihr braucht kein Zeichen zu setzen, die Regierung hat diese längst erkannt. Wir können die Energie besser für das Erarbeiten der Entlastungsmassnahmen einsetzen.»

Simons verfrühtes Votum beeinflusste die Diskussion in der nachfolgenden Finanzplandebatte: Die FDP kippte. «Wenn wir der Regierung heute einen Vertrauenskredit geben, erwarten wir, dass sie Wort hält und der Antrag der Finanzkommission somit bereits seinen Zweck erfüllt hat», sagte Fraktionssprecher Adrian Haas (Bern).

Er schenkte der Finanzdirektorin ein Fernrohr in der Erwartung, dass sie künftig weiter vorausschaue und nicht von Budget zu Budget hüpfe. «Sie darf das Fernrohr auch gerne an ihre Kollegen weitergeben. Denn das ist Sache des Gesamtregierungsrats.»

Bei der SVP reagierte man verschnupft. Iseli erinnerte Haas daran, dass er massgeblich am Erarbeiten des Rückweisungsantrags beteiligt gewesen sei. Die Ratslinke hingegen amüsierte sich: «In einem 140-Zeichen-Tweet müsste man wohl von einem Fernrohrgate der Bürgerlichen schreiben», sagte Natalie Imboden (Grüne, Bern).

Allerdings: Im Rahmen einer Planungserklärung folgte der Grosse Rat einem Antrag der Finanzkommissionsminderheit. Nun muss die Regierung die Kommission bis Ende März über die Massnahmen für einen ausgeglichenen Haushalt informieren. Mit diesem Auftrag war Simon einverstanden, weil nichts Konkretes, sondern nur eine Stossrichtung gefragt sei.

Das Budget ist genehmigt

Für weniger Kontroversen sorgte das Budget 2017, das bei einem Aufwand von 10,84 Milliarden einen Überschuss von 99 Millionen Franken vorsieht. Es wurde mit grosser Mehrheit und einiger Kritik zur Einführung des Rechnungslegungsmodells HRM2 (wir berichteten) gutgeheissen.

Die Debatte um den Finanzplan geht heute weiter. Es zeichnet sich ab, dass die 80 Millionen Franken aus der Gewinnausschüttung der Nationalbank künftig wieder vollumfänglich ins Budget aufgenommen werden. Dies auch, um die Steuersenkung für Unternehmen auszugleichen, über die der Grosse Rat heute im Rahmen der Steuerstrategie diskutiert. (Berner Zeitung)