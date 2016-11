Drei Personen im Kanton mit Bezug zu Panama Papers

Nur drei Personen konnten im Kanton Bern ausfindig gemacht, die einen Bezug zu den Panama Papers haben. Das schreibt die Regierung in der Antwort auf eine Interpellation des früheren Grossrats Maxime Zuber (PSA/Moutier).

Anfang Oktober hatte die Eidgenössische Steuerverwaltung bekanntgegeben, sie habe in der Schweiz 450 Privatpersonen und Firmen mit Bezug zu den Panama Papers gefunden. Ob sie in den Offshore-Konstrukten wirklich Geld vor dem Fiskus versteckten, ist unklar.

Nur in drei Fällen führen Spuren in den Kanton Bern, wie der Regierungsrat in der am Dienstag publizierten Antwort schreibt. Die kantonale Steuerverwaltung werde die steuerlichen Verhältnisse der betroffenen Personen unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls ein Nach- und Strafsteuerverfahren durchführen. Darüber hinaus werde die Steuerverwaltung keine weiteren Schritte einleiten.

Auf dem Motionsweg hatte Zuber den Regierungsrat aufgefordert, er solle der Steuerverwaltung und der Justizbehörden Zugriff auf die Dokumente der Panama Papers verschaffen, «falls nötig mit Unterstützung des Bundes und in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen oder Staaten».

Für den Regierungsrat macht es keinen Sinn, Einsicht in die riesige Menge von nicht publizierten Original-Dokumenten anzustreben. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die bernische Steuerverwaltung darin zusätzliche relevante Informationen finden könnten.

Die Staatsanwaltschaft verzichte ebenfalls auf die Einleitung weiterer Schritte. Es fehle der Anfangsverdacht.

Anfang April dieses Jahres hatten Medien aus aller Welt über gut 200'000 Kapitalgesellschaften berichtet, die von der Finanzkanzlei Mossack Fonseca mit Sitz in Panama gegründet worden seien. Politiker, Prominente und Sportler sollen so ihr Vermögen geparkt haben. (cla/sda)