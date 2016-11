Diskussion um kantonale Steuerstrategie läuft

Zur kantonalen Steuerstrategie der Berner Regierung hat der bernische Grosse Rat einen ersten Grundsatzentscheid gefällt: Er hat Rückweisungsanträge von drei Fraktionen abgelehnt. Damit ist der Weg frei für die Bereinigung des ersten solchen Papiers im Kanton Bern.

Nachdem er die Rückweisungsanträge der Grünen und der SP sowie einen Teil-Rückweisungsantrag der EVP abgelehnt hatte, machte sich der Rat an die Beratung zahlreicher Planungserklärungen. Überweist der Rat diese Erklärungen an den Regierungsrat, muss dieser sie berücksichtigen - oder andernfalls begründen, wieso er das nicht tut. So steht es im Grossratsgesetz.

Zur Debatte steht beispielsweise, ob die Regierung in der Strategie auch Vorschläge für eine Steuersenkung bei natürlichen Personen machen soll. Die grossrätliche Finanzkommission möchte das. Mit einer anderen Planungserklärung will die SP-Fraktion erreichen, dass der Gewinnsteuertarif von Unternehmen auf maximal 3 Prozent sinkt.

Die Regierung schlägt 2,5 Prozent vor, was den Gewinnsteueransatz für Unternehmen von heute 21,4 auf künftig 16,4 Prozent senken würde.

Ziel schweizerisches Mittelfeld

Diese Gewinnsteuersenkung ist die wichtigste Massnahme der Steuerstrategie: Die Regierung will die Position des Kantons Bern im interkantonalen Steuerwettbewerb verbessern. Die Steuerbelastung von Unternehmen soll im Kanton Bern in den Bereich des Schweizer Durchschnitts sinken.

Die Regierung schlägt auch vor, den Kapitalsteuertarif von 0,3 auf 0,1 Promille zu reduzieren. Und als «Zückerchen» für die Familien schwebt ihr vor, den Drittbetreuungsabzug bei natürlichen Personen zu erhöhen.

Aus diesen drei Massnahmen resultieren für den Kanton Bern ab der vollständigen Umsetzung im Jahr 2022 Mindereinnahmen von jährlich knapp 140 Millionen Franken. Das führte zu den Rückweisungsanträgen der Grünen und der SP.

Die Steuerstrategie sei nicht gegenfinanziert, einseitig auf Unternehmen ausgerichtet und ökologisch nicht nachhaltig, kritisierte Natalie Imboden am Dienstag namens der Grünen im Berner Rathaus. Béatrice Stucki sagte namens der SP-Fraktion, solange die Massnahmen nicht gegenfinanziert seien, sei die Strategie «verantwortungslos».

Die kantonale Finanzdirektorin Beatrice Simon sagte, eine Rückweisung bringe nichts. Ohnehin werde die Steuerstrategie erst bei der Revision des Steuergesetzes in einem Jahr konkret umgesetzt. Erst dann würden die Massnahmen im Gesetz verankert. Luft für eine Steuersenkung auch bei natürlichen Personen sehe die Kantonsregierung nicht.

Reaktion auf USR III

Mit der Steuerstrategie setzt die Regierung einen Auftrag um, den ihr das Parlament vor ein paar Jahren gab. Ausserdem ist die Strategie eine Reaktion auf die Unternehmenssteuerreform (USR) III des Bundes.

Ursprünglich wollte die Kantonsregierung zur Gegenfinanzierung der drei Massnahmen die Motorfahrzeugsteuern im Kanton Bern wieder erhöhen. Im August dieses Jahres gab sie aber bekannt, sie verzichte darauf. Der Widerstand war zu gross, nachdem das Volk erst kürzlich die Motorfahrzeugsteuern an der Urne gesenkt hatte. (mb/sda)