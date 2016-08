Die vielen schulpflichtigen Asylsuchenden gehen ins Geld

Immer mehr Flüchtlingskinder stellen die Schulen vor eine immer grössere Herausforderung. Laut aktuellen Zahlen des Migrationsdiensts halten sich zur Zeit 1484 schulpflichtige Asylsuchende im Kanton Bern auf. Das sind 688 mehr als noch im letzten Schuljahr.

«Vor allem die Sprache ist ein Problem», sagt Franziska Schwab von Bildung Bern. Besonders dann, wenn die Kinder noch das lateinische Alphabet lernen müssten. Vielfach seien die Kinder zudem nicht mit dem Leben in der Schweiz vertraut. Sie müssten sich an den Alltag gewöhnen und lernen, damit umzugehen. Zum Beispiel, wenn andere Kinder mit Tannenzapfen bewaffnet Krieg spielen.

In solchen Situationen sei seitens der Lehrer Fingerspitzengefühl gefragt. Noch mehr Unterstützung bräuchten Kinder, die vom Krieg traumatisiert seien. Und schliesslich bringe es immer wieder Unruhe in Klassen, wenn Flüchtlingskinder die Schule wieder verlassen müssten – etwa, weil ihre Familie umplatziert oder der Schweiz ganz verwiesen werde.

Asylsuchende bedeuten nicht nur einen Mehraufwand für die Lehrer, sondern belasten auch die Finanzen des Kantons. Seit 2010 sind die Kosten für Deutschlektionen um 4,8 Millionen Franken gestiegen. Der Löwenanteil entfällt dabei auf das letzte Schuljahr: von 20 Millionen Franken 2015 auf 23 Millionen Franken 2016.

Zehntes Schuljahr

Um Asylsuchende fit für den Arbeitsmarkt zu machen, hat der Kanton spezielle berufsvorbereitende Schuljahre aufgegleist. Im Gegensatz zu den Brückenangeboten für einheimische Jugendliche geht es vor allem darum, den Flüchtlingen die Sprache beizubringen. Aufgrund der vielen Asylsuchenden hat die Erziehungsdirektion für das aktuelle Schuljahr die Anzahl dieser ­Spezialklassen von 18 auf 50 erhöht.

Damit sind Mehrkosten von 10 Millionen Franken verbunden – gleichzeitig spart der Kanton 3,6 Millionen Franken bei anderen Brückenangeboten. Denn weil immer weniger Berner Jugendliche ein zehntes Schuljahr machen, konnten 12 Klassen ­geschlossen werden. Doch auch 50 Spezialklassen reichen nicht aus, um allen betroffenen Flüchtlingen einen Platz zu geben, so Erziehungsdirektor Bernhard Pulver.

Spezialklasse in Biel

Ein zusätzliches Angebot gibt es seit diesem Jahr bereits in Biel. Asylsuchende, die in ihrer Heimat eine Mittelschule besucht haben, werden in einer Klasse darauf vorbereitet, in Bern eine Mittel- oder Hochschule zu besuchen. Die Spezialklasse in Biel kostet 300 000 Franken pro Jahr. Damit ist sie etwa gleich teuer wie andere Brückenangebote.

Das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung schliesst nicht aus, dass die ­Ausgaben für Flüchtlinge das Budget sprengen könnten. Die Rede ist von 1,1 Millionen Franken Mehrkosten. Nötigenfalls müsse dafür beim Grossen Rat ein Nachkredit beantragt werden, sagt Pulver.

Die getroffenen Massnahmen für Flüchtlinge sind ein Anfang, doch reichen sie nicht aus. Dessen ist sich Bernhard Pulver bewusst. Weitere Ideen würden deshalb geprüft, konkrete Pläne gebe es noch nicht. (Berner Zeitung)